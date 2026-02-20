長和旗下PPC向巴拿馬政府尋求談判　願就合約所有條款再磋商

長和（0001）位於巴拿馬運河兩端的港口碼頭的特許經營權，在上月底遭到巴拿馬最高法院裁定有關合約屬違憲並且取消。其後長和旗下的巴拿馬港口公司（PPC）尋求仲裁。PPC的發言人接受墨西哥傳媒《Radio Red》訪問時表示，公司正要求長和與巴拿馬政府的行政部門進行圓桌討論，以尋求達到合理的解決方案。



PPC的發言人Alejandro Kouruklis表示，公司願意就早前被巴拿馬法院裁定的合約內的任何條款進行再磋商。

巴拿馬法院指出有關合約過於對長和一方有利。

巴拿馬法院於上月作出有關判決後，宣布由丹麥航運公司馬士基旗下公司接手運河兩端港口。其後長和指出若馬士基等作出任何行動，會採取法律行動。

長和早前表示，已根據投資保護條約，就爭議事項通知巴拿馬共和國，以保障長和的權益，並邀請巴拿馬共和國進行磋商，就巴拿馬政府所採取、並影響長和及其間接附屬公司巴拿馬港口公司的行動，持續積極尋求解決方案。

長和明言，旗下巴爾博亞港和克里斯托瓦爾港兩個貨櫃碼頭能否持續營運，完全取決於巴拿馬最高法院和巴拿馬政府的行動，而一旦巴拿馬最高法院正式發佈裁決，終止巴拿馬港口公司的巴拿馬特許經營權，以致巴拿馬港口公司在巴爾博亞港和克里斯托瓦爾港的營運成為違法，兩貨櫃碼頭將無法繼續運作。

長和告誡第三方切勿就上述兩個貨櫃碼頭之營運串通參與任何不合法的行動。

Maersk旗下APM Terminals現接管碼頭

與此同時，長和也為自身資產「維權」，稱已通知A.P. Moller – Maersk A/S，在未經長和同意下，由 APM Terminals接管上述兩個貨櫃碼頭之營運，將對長江和記、和記港口及巴拿馬港口公司造成損害，並引發對APM Terminals的法律行動。

