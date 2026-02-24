巴拿馬政府接管長和旗下PPC兩碼頭　公司稱將追究損失

《彭博》報道，巴拿馬總統何塞·勞爾·穆利諾下令臨時接管長和（0001）旗下巴拿馬港口公司（PPC）運營﹑位於巴拿馬運河兩端的港口。此前該國憲法法院裁定該公司的特許經營權合約無效。



穆利諾周一（23日）在講話中表示，位於戰略要地巴拿馬運河的這兩座港口的管理和運營將轉交給國家海事局，以「確保港口持續、安全和高效運作」。

2025年3月4日，巴拿馬巴拿馬城，圖為長和在巴拿馬營運的巴爾博亞港碼頭一景。（Reuters）

稱接管中止後將歸還起重機等設備

穆利諾表示，此次接管適用於港口內的可移動設備，「並不意味著所有權的喪失」。他表示，巴拿馬政府將在接管中止後將包括起重機在內的財產歸還所有者，並支付相應補償，除非相關設備被出售給新的一方。

穆利諾周一晚間在全國講話中表示，國家海事局已與馬士基旗下的APM Terminals以及總部位於瑞士的MSC Mediterranean Shipping Company簽署合同，在過渡期內運營上述港口。他說，政府將啟動公開招標程序，以把兩座港口的運營特許權分別授予兩家不同企業，還將對港口設備進行估值，以確定下一步措施。

巴拿馬港口公司 - 巴爾博亞港 – 巴拿馬（長和官網）

PPC稱接管屬非法

據巴拿馬媒體《La Prensa》報導，PPC發布聲明稱，巴拿馬政府在缺乏適當協調和透明度的情況下接管其運營的港口，接管之舉非法，將追究巴拿馬政府對任何損失的責任。

不過早前長和旗下巴拿馬港口公司發言人，接受媒體訪問時表示，願意就合約內所有條款再次磋商。