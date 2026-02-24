港交所前職員涉內幕交易　證監凍結疑犯430萬資產　續查24家公司

證監會公告，香港原訟法庭在就港交所（0388）前職員陳政華和其姻親林祖文及周志光，涉嫌進行涉及至少七家香港上市公司股份的內幕交易，而針對他們提起的法律程序中，向證監會頒發全球性臨時強制令（香港命令）。



與此同時，證監會亦於英格蘭及威爾斯展開首宗同類的法律程序，並取得英格蘭及威爾斯高等法院商業及財產法庭（High Court of Justice Business and Property Courts of England and Wales）發出的臨時強制令（英國命令），以凍結陳及周於英格蘭及威爾斯的資產。由於該三名嫌疑犯已離開香港並將其資產轉移至香港境外，證監會取得的英國命令將確保仍有資產可用於履行法庭日後批予的任何濟助。

證監會指稱，於2020年6月3日至2025年3月5日期間，陳政華在任職香港交易所上市科助理副總裁時，曾於多家香港上市公司對外公布其機密及股價敏感資料之前，取得該等公司的相關資料。陳政華被指稱利用有關資料，透過由林祖文所持有的證券帳戶買賣香港上市公司的股份，方式包括促致林代其買賣該等股份及／或慫使林祖文買賣該等股份。林祖文亦被指稱曾向周志光披露陳政華向他提供的內幕消息，而周志光其後亦曾買賣相關股份。

證監續查24家上市公司

香港命令及英國命令（該等命令）禁止該三名嫌疑犯處置或減少其於香港及海外地方（包括英格蘭及威爾斯）的資產價值，其中陳政華及林祖文以合共3,709,566元的價值為限，周志光則以604,545元的價值為限。

在2026年2月27日就香港命令及在2026年3月6日就英國命令進行下一次經編排的聆訊之前，該等命令將維持有效。

證監會持續進行的調查涉及24家上市公司。是次申請所涉的七家公司分別為金茂酒店與金茂（中國）酒店投資管理有限公司（6139）、SOHO中國有限公司（0410）、首創置業股份有限公司（2868）、利福國際集團有限公司（1212）、結好金融集團有限公司（1469）、平安健康醫療科技有限公司（1833）及新奧能源控股有限公司（2688）。