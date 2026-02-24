財政預算案｜公務員加薪？消息：不再表明凍薪　恢復按機制決定

去年政府破天荒未完成薪酬趨勢調查，就提早宣布公務員凍薪。新一份財政預算案明天（24日）公布，公務員團體關注是否繼續凍薪。《香港01》獲悉，恢復按薪酬趨勢調查決定加薪與否，再由特首會同行政會議把關拍板，換言之有別於去年主動宣布行政、立法、司法機關及區議會全體人員一致凍薪的決定。公務員工會聯合會亦期望今年恢復按機制調整薪酬，否則打擊士氣。



2025/26年度財政預算案顯示，基於財政整合計劃，全體公務員、官員及資助機構員工將在4月1日起凍薪，不進行薪酬趨勢調查。（夏家朗攝）

行會成員上月「試水溫」指公務員不應再凍薪

去年宣布公務員凍薪，並不是一如以往由薪酬趨勢調查決定，而是財政司司長陳茂波在去年《財政預算案》中主動宣布，當時社會有強烈聲音認為公務員要減薪或凍薪，共渡時艱，「跳Point」不受影響。凍薪決定一出，有公務員團體隨即反對，指將導致士氣受損，形容跟不上通脹變相是減薪。

行政會議成員林健鋒上月率先「試水溫」，指公務員不應再凍薪，甚至應考慮加薪。實政圓桌召集人田北辰亦緊隨表示，整體經濟有復甦跡象，無理由繼續凍薪。他直言，「總唔能夠年年財赤就要公務員年年捱義氣」。

公務員薪酬升幅通常按薪酬趨勢調查決定。（陳葦慈攝）

上月，財政司司長陳茂波談及公務員薪酬調整問題時指，這不只是公務員的事，不少政府資助機構及社福機構，以至私人市場企業都會參考，形容影響面闊，所以要小心謹慎處理，沒有提早落閘。

回歸以來公務員七度凍薪，原因包括沙士、金融海嘯、疫情時連續凍薪兩年。（陳葦慈攝）

消息：不再表明凍薪 恢復按機制決定

回歸以來公務員七度凍薪，原因包括沙士、金融海嘯、疫情時連續凍薪兩年，亦試過減薪。公務員凍薪一年過去，財政預算案明天公布，外界關注是否維持凍薪。《香港01》獲悉，不會再主動決定公務員凍薪，恢復交由薪酬趨勢調查委員會調查決定，一旦公務員加薪，相關開支都會預留款項。

按機制，屆時行政會議會考慮薪酬調整機制下的六大因素，包括香港的經濟狀況、生活費用的變動、政府的財政狀況、薪酬趨勢淨指標、職方對於薪酬調整的要求和公務員士氣。

梁籌庭指，公務員凍薪對士氣「一定有影響」。（資料圖片）

梁籌庭：聽聞有預算 冀尊重薪酬趨勢調查

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭接受《香港01》訪問時表示，他亦有「收到風」指公務員「今次應該不會凍薪，聽聞有預算，但加不加薪就要交給機制判斷」。他說，在結果出來前，沒辦法要求加薪。但他補充，應尊重薪酬趨勢調查，「結果出來政府就不要說（凍薪）」。

梁籌庭又指，公務員凍薪對士氣「一定有影響」。他形容，公務員不是做好自己工作就可以，還要兼顧很多突發性的工作，例如山泥傾瀉、塞渠，甚至是宏福苑火災，有些本來不是他們的工作範圍，「但服務市民少一點都被人鬧爆」。