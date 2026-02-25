財政預算案｜便利航天企業來港IPO　消息：研是否經18A、18C上市

財政司司長陳茂波宣讀最新一份《財政預算案》，他表示「十五五」規劃建議提出加快建設航天強國，國家航天局亦提出推動商業航天企業有序出海。香港可協助內地航天產業與全球市場對接，並提供科研、融資、風險管理及法律等專業服務。引進辦將牽頭物色合適的航天企業來港發展。



陳茂波指出，已要求港交所（0388）檢視相關上市規定，便利和吸引更多航天企業來港上市。

政府消息人士表示，正研究這些航天企業是否經18A、18C（生物科技、特專科技公司）渠道上市，或是新增渠道，尚未有定案。而預算案亦已提出港交所為18A與18C上市申請提供更多彈性，因此在配合航天企業上市方面，暫時傾向沿用並修訂現有規則。

此外，陳茂波表示，政府在InnoHK下成立香港太空機械人與能源中心，參與國家嫦娥八號任務。該中心研發的多功能月面作業機械人，已進入航天器初樣測試階段，這技術可望拓展至地面應用。「創新及科技基金」亦提供逾一億元，支持大學六個研發項目。此外，基金支持的香港中文大學「港中大一號」衞星，已成功發射並進入預定軌道。

另外，低軌衞星可支持高端產業發展，港府會積極擴展通訊基建，簡化牌照制度，推動未來6G 應用。