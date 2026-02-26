百度第4季經調整少賺四成　仍勝預期　蘿蔔快跑營運訂單增逾兩倍

百度（9888）公佈第四季及全年業績，第四季經調整純利錄得39.1億元（人民幣，下同），按年跌41.8%，仍勝預期；純利錄得17.8億元，按年跌65.7%；期內收入327.4億元，略勝於預期。



傳統業務減少全年收入降 經營現金流下半年轉正

計及全年，公司經調整純利為189億元；純利為56億元；總收入為1,291億元，按年減少3%，主要為傳統業務減少，部分被百度核心AI新業務增長所抵消。公司全年研發費用為204億元，按年減少8%，主要由於人員相關費用減少。

百度首席財務官何海建指出，第四季，百度核心AI新業務收入113億元，佔百度一般性業務收入的43%。經營現金流於2025年下半年轉正，合計產生39億元，對比上半年錄得負值。而崑崙芯的分拆及獨立上市正在推進中，相信這將為股東釋放巨大價值。

Create2025百度AI开发者大会现场。（百度提供）

核心AI新業務收入113億元

第四季度，百度核心AI新業務收入113億元，佔百度一般性業務收入的43%。智能雲基礎設施收入為58億元，AI高性能計算設施收入的訂閱收入增長143%。2025年全年，智能雲基礎設施收入為約200億元，增長34%。AI應用在第四季度，收入27億元，2025年全年收入超過100億元。

運輸署公布，已向百度旗下香港註冊公司Baidu Apollo 批出自動車先導牌照。(運輸署圖片)

第四季蘿蔔快跑訂單340萬 按年增逾兩倍

2025年第四季度，百度的無人車服務蘿蔔快跑提供的全無人自動駕駛營運訂單達到3.4百萬單，季度內單周訂單量峰值超過300,000單。總訂單量同比增長超過200%。

此外，百度近期宣佈了新的股份回購計劃，授權金額最高達50億美元，並首次採納股息政策，首筆股息或將於2026年底前派付。公司業績公佈後，美股（美：BIDU）盤前挫2.6%。