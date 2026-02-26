美股｜道指收市升17點　納指跌1.18%　Nvidia挫5.46%

美股周四（2月26日）個別發展，道指從最多曾漲333點，到其後最多曾倒跌244點，至收市反升17點；納指則曾挫481點或2.07%，至收市仍跌1.18%；標指日內最多也曾跌1.24%。其中，剛於前一天公布季績的Nvidia至收市跌5.46%，每股收報184.89美元，為跌幅最大道指成份股。



圖為2025年12月1日，美國交易員紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間2月27日

【05:15】Tesla跌逾2% AMD及Intel同挫逾3%

道指收市報49,499.20點，升17.05點或0.03%；納指收報22,878.38點，跌273.69點或1.18%；標普500指數收報6,908.86點，跌37.27點或0.54%。

重磅科技股方面，Tesla跌2.12%、Alphabet跌1.76%、Amazon跌1.29%，蘋果公司（Apple）也挫0.45%。另外，晶片股AMD跌3.41%、Intel挫3.03%。

【05:05】中概股指數收跌1.78% 百度ADR跌5.65%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌1.78%。其中，阿里巴巴ADR跌2.78%、百度跌5.65%。

圖為2024年3月28日，2022年5月鏡頭拍到英偉達（Nvidia，又譯輝達，股票編號NVDA）在美國加州聖克拉拉（Santa Clara）公司總部的公司標誌。（Courtesy NVIDIA/Handout via REUTERS）

【04:29】紐約期油跌0.3% Bitcoin報6.7萬美元

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報65.21美元，跌0.21美元或0.32%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報67,632.69美元、24小時內跌逾2%。

【04:10】恒指夜期收報26,391點 高水10點

恒指夜市期指收報26,391點，升24點，較恒指收市26,381點，高水10點，成交21,738張。

【01:05】Tesla跌近3%

道指最新報49,295點，跌186點或0.38%；納指最新報22,782點，跌369點或1.60%；標普500指數現報6,879點，跌66點或0.96%。

重磅科技股方面，Nvidia跌4.49%，暫為跌幅最大道指成份股；Tesla跌2.87%、Amazon跌1.55%。蘋果公司（Apple）則跌0.81%。

Bitcoin／比特幣／加密貨幣：圖為2017年6月23日，在法國「比特幣巴黎中心」（La Maisondu Bitcoin）拍攝的比特幣（Bitcoin）插圖圖片。（Reuters）

本港時間2月26日

【22:50】Nvidia挫逾3% Tesla跌逾1%

道指最新報49,671點，升189點或0.38%；納指最新報22,991點，跌160點或0.69%；標普500指數現報6,926點，跌20點或0.29%。

重磅科技股方面，Nvidia跌3.40%，暫為跌幅最大道指成份股；Tesla跌1.34%、Amazon跌0.45%。蘋果公司（Apple）則升0.15%。

數據方面，美國勞工部公布，首次申領失業救濟人數按周增加4,000，增至21.2萬人，少於市場預期的21.6萬人；續領人數按周減少3.1萬，降至183.3萬人，也少於市場預期的185.8萬人。

【22:39】油價跌逾1% Bitcoin現報6.79萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶 64.29美元，跌1.13美元或1.73%；倫敦布蘭特期油每桶報69.89美元，跌0.80美元或1.13%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報67,959.08美元、24小時內升逾1%。