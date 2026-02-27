新世界中期核心經營溢利36億元　鄭家純稱要築牢財務與業務根基

新世界（0017）公布截至去年12月底止中期業績，股東應佔虧損為37.3億元，較上一個財政年度同期虧損幅度收窄；核心經營溢利為36.36億元，按年跌17.7%，不派息。



主席鄭家純於業績報告內指出，《論語》有云：「君子務本，本立而道生。」面對變局，我們深知，唯有築牢財務與業務的雙重根基，方能開創高品質發展的長遠之道。

公司指出，期內收入減少50%至83.91億元，主要是受到建築收入減少，及內地物業交付減少。毛利下跌25%至50.38億元。

公司又指出，期內錄得投資物業公允值虧損為11億元，發展物業減值21億元，其他減值6億元。

總債務降至1443億元

截至去年底，新世界可動用資金合共約374億元，包括現金及銀行結餘約215億港元及可動用的銀行貸款約159億元。總債務較去年6月底減少17億元，至約1,443億元；淨債務較去年6月底增加約26億元，至約1,227.22億元。

淨負債比率較去年6月底升1.6個百分點至59.7%。新世界稱，集團於2025年12月5日就約200億元的永續證券及擔保優先票據完成債務置換。