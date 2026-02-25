新世界尖沙咀新盤明日命名、3月推售 滶晨、柏蔚森餘貨部署加價

新年伊始，大型發展商公布馬年推售部署。新世界（0017）今日舉行新春團拜，表示今年至少推出5個新盤，當中尖沙咀新盤將於明日將舉行命名儀式，並會在3月內推售。旗下黃竹坑站滶晨及啟德柏蔚森亦部署加價。



去年累沽2200伙、吸金逾349億創5年新高

新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，集團去年累沽出2,200伙，連車位吸金逾349億，創5年新高。目前已進行銷售的黃竹坑站滶晨累沽771伙，佔整體的93%，吸金133億元，當中三至四房大單位尚餘40伙，將於短期內提高招標意向價。另啟德柏蔚森亦沽出896伙，吸金64億元，同埋會在短前內上新價單及加價。

新世界發展營業及市務部總監何家欣。（黃祐樺攝）

推盤步伐方面，今年上半年計劃推3盤，涉及660伙，當中包括鄰近西九龍站的尖沙咀全新項目亦部署推售，提供約60伙，屬集團旗下「瑧」系列，將於明日命名，並會在3月內推售。

另一項目為九龍塘玫瑰街低密度豪宅項目「滶蘊」，提供約100伙，主打三、四房及特色戶 ，預計第一季推出。至於港鐵（0066）合作的大圍站柏傲莊III提供約500伙，亦會以現樓形式推出。

下半年推元朗南、粉嶺馬適路兩新盤共3000伙

至於，下半年將推出元朗南項目涉及700伙、粉嶺馬適路項目，涉及2,300伙。

料豪宅加稅整體樓市影響不大

至於新一份《財政預算案》調整1億元以上的住宅物業交易印花税，由樓價4.25%調高至6.5%。何家欣表示，財政司司長指逾億物業成交佔整體約0.3%，料到整體樓市影響不大。