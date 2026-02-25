財政預算案｜專屬公司推動新田科技城　新世界歡迎：該區不少土儲

新一份財政預算案今天（25日）發表，提到會成立兩間專屬公司聚焦新田科技城及洪水橋產業園，預計年中交北都專屬法例草案。新世界發展歡迎《財政預算案》，支持加快發展北部都會區，以作為香港發展新引擎。集團目前擁有約1,500萬平方呎土地儲備，不少位於北部都會區地段，包括新田科技城一帶，支持政府提出成立專屬公司推動開發新田科技城，並擬注資100億元起始資金，相信將有助於該區的提速發展。



2026年2月25日，新一份財政預算案發表。（鄭子峰攝）

集團指，會把握北部都會區發展機遇，今年共兩個區內大型住宅項目動工，將提供約3,000伙住宅單位，計劃於2027財年推售，同時繼續充分釋放農地價值，逾200萬平方呎的應佔可建樓面面積，將於未來1至2年內完成換地程序，包括元朗南住宅項目的第二幅用地及元朗欖口村項目等，以滿足集團短中長期的業務發展需要。集團亦會積極引入戰略合作夥伴，以進一步提升整體發展潛力。