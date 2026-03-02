伊朗局勢｜國泰暫停往返利雅得及杜拜航班　股價跌逾3%

伊朗局勢緊張，帶動油價急升，紐約期油企穩70美元，並因而抽拖累航空股全線下挫，其中國泰（0293）跌3.3%，報13.6元。



國泰指出，鑑於中東地區局勢的最新發展，國泰航空所有由2月28日至3月5日往返杜拜的航班已經取消。另外，2月28日至3月3日往返利雅得的航班亦已經取消。

受影響的旅客如未收到國泰航空的通知，應透過「自助訂位管理服務」查看最新的預訂狀況。

CX國泰(資料圖片)

從杜拜及利雅得返港乘客可重新訂位

國泰表示，已啟動特別票務安排，為顧客提供靈活的選擇。已預訂年3月7日或之前往返香港與杜拜或利雅得國泰航班的旅客，如需重新訂位、更改航點或選擇退款，均可獲豁免相關手續費。

若旅客透過旅行社或第三方網站購買機票，請直接與他們聯系，以重新安排旅行日期或申請退款。若旅客透過國泰航空訂票，可聯絡客戶服務團隊，將協助預訂新航班。如需申請退款，可透過「自助訂位管理服務」辦理。

國泰稱會密切關注事態發展，旅客和機組人員的安全一直是集團的首要考量，因此於未來數天航班時間表或需要進一步調整。

其他航運股方面，南航（1055）跌7.5%，東航（0670）跌6.1%，國航（0753）跌4.3%。

大市方面，恒生指數最新報26080點，跌550點。