伊朗局勢｜流亡末代王儲巴列維籲當局交出政權：願領導過渡政府
撰文：劉耀洋
出版：更新：
以色列與美國2月28日對伊朗展開大規模軍事行動，空襲伊朗全境多個據點，並引發德黑蘭方面報復。伊朗流亡末代王儲巴列維（Reza Pahlavi）3月1日分別兩度表態，呼籲伊朗當局不流血交出政權，並指自己願領導過渡政府。
巴列維1日在社交媒體上傳講話影片，稱自伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）及多名政府高官遭美國及以色列擊殺後，伊朗神權政府已「奄奄一息」，籲當局「殘餘的官員」交出政權。
巴列維呼籲伊朗人民在確保自身安全的情況下，以每晚高喊口號的方式，表達對伊朗神權政府潰敗的支持。
巴列維同日接受《60分鐘時事雜誌》（60 Minutes）採訪時，被問到是否想當伊朗的國王。他未有正面回答，僅表示自己不會競選公職，但補充指自己有意在政權過渡期間領導伊朗。
巴列維強調：「伊朗人民把我當作過渡領導人，而不是未來的國王、未來的總統或其他身份。我將完全專注於我的使命，那就是帶領國家走向一個人民能夠自由選擇的未來。」
