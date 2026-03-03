阿里旗下千問大模型推Qwen3.5　獲馬斯克稱讚

阿里巴巴（9988）的千問大模型推出開源4款Qwen3.5小尺寸模型系列:Qwen3.5-0.8B/2B/4B/9B，隨即獲美國富商馬斯克稱讚。



阿里千問於2日宣布開源4款Qwen3.5小尺寸模型系列:Qwen3.5-0.8B/2B/4B/9B。官方稱，這一系列模型繼承Qwen3.5家族的強大基因，採用原生多模態訓練、最新的模型架構，表現出卓越的性能，以滿足從極端資源受限到高性能輕量級應用的不同需求。

模型發布後，馬斯克很快在社交平台X上點讚，並稱「Impressive intelligence density（智能密度令人印象深刻）」。

馬斯克（GettyImages）

內地傳媒報道，「intelligence density」意指在同等參數規模或算力消耗下，模型所能展現出的邏輯推理、知識儲備和任務處理能力。

據了解，阿里今次開源的Qwen3.5小尺寸模型之所以被評價為「高智能密度」，在於其越級的性能。官方測試集顯示，緊湊型的9B版本在IFBench、GPQA Diamond等多項測試中，表現已媲美甚至超越了千億參數規模的gpt-oss-120B。

至此，Qwen3.5家族的8款模（涵蓋Dense稠密模型與MoE混合專家模型）已全部基於Apache 2.0協議開源。大模型行業的開卷方向，正在從單純的「力大磚飛」明確轉向「端側落地」與「輕量級智能體（Agent）」的實用部署。