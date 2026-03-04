伊朗局勢｜亞太區股市續下挫　港股跌700點　國壽瀉逾6%

中東局勢持續升溫，拖累亞太區股市表現，其中韓國股市連續第2個交易日錄得逾7%跌幅，韓國KOPSI指數及KOSDAQ指數均曾觸發熔斷機制，暫停交易20分鐘。日本股市則挫逾2,000點。



【14:32】港股維持700點跌幅

港股維持約700點跌幅，恒生指數最新報25058點，跌709點，國指跌187點，報8420點，科指跌94點，報4781點。

中資保險股成為投資者沽貨對象，平保（2318）跌4%，新華人壽（1336）跌4.1%，國壽（2628）跌6.6%。

金融股方面，渣打（2888）跌1.2%，港交所（0388）跌2.1%，滙豐（0005）跌4.4%，友邦（1299）跌5.4%。

內銀股方面，工行（1398）跌1.6%，建行（0939）跌2.1%，中行（3988）跌2.4%。

亞太區股市方面，韓國股市最新報5082點，跌709點或12.3%，日本股市最新報53987點，跌2,291點或4.1%。

【13:52】港股失守25000點

港股跌幅在午後曾擴大至逾800點，低見24958點，最新報25134點，跌633點。

韓國股市最新報5237點，跌554點或9.6%。日本股市跌2,284點或4.06%，報53994點。

泰國股市跌幅達8%，觸發停止交易，曼谷SET指數最新報1348點。

【12:14】美匯指數險守99

受到中東局勢未明朗拖累，亞太區股市全面下挫，其中韓國股市曾瀉逾1成，最新報5350點，跌441點或7.62%。日本股市跌2,172點或3.86%，報54106點。

港股方面，恒生指數最新報25051點，跌717點，成交額為2,076億元。

至於其他區股市方面，泰圖股市曾跌7.7%，報1353點，台灣加權指數跌3.63%或1,245點，報33078點。

匯市方面，美元兌韓圜最新報1,475.95，跌0.63%，美元兌日圓最新報157.3，跌0.26%。

美匯指數最新報99.07，升0.01%。

【11:23】韓股跌逾1成

韓股最新報5171點，跌620點或10.7%。

港股最新報25048點，跌719點。

【11:12】韓股跌9%

韓股最新報5245點，跌546點或9.44%。

港股跌幅擴大，曾失守25000點，最新報25082點，跌685點。

【10:50】韓股跌逾8%

韓股其後跌幅擴大至逾8%，最新報5322點，跌468點或8.1%。

日股最新報54267點，跌2,011點或3.57%，台灣加權指數最新報33136點，跌1187點，跌3.46%。

港股同樣受壓，恒生指數跌468點，最新報25299點。

內地股市方面，上證指數跌35點，最新報4086點。