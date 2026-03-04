伊朗局勢｜韓股瀉12%　金融委稱若有需要啟動100萬億韓圜入市計劃

中東緊張局勢持續升溫，觸發投資者避險情緒，並且拖累亞太區股市表現，其中韓國股市今日（4日）大跌逾1成，早上更曾觸發熔斷機制，暫停交易20分鐘。



韓國股市全日瀉12.11%，收市報5090點。韓股今日跌幅為自2008年以來，最大單日跌幅。

當地股市暴跌引起官方機構關注，韓國金融監督委員會主席，政府正密切關注股市，如有需要，將積極啟動100萬億韓圜的市場計劃。

圖為2026年3月2日，在美以對伊朗進行軍事打擊期間，伊朗首都德黑蘭遭空襲，竄起滾滾濃煙。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ）

摩根士丹利最新發表的報告指出，隨著中東戰火令此前表現強勁的亞洲增長股面臨風險，亞洲股市可能受重創。

大摩指，鑒於亞洲股市年初以來的強勁回報並且大幅跑贏美股，預計亞洲股市無論按絕對還是相對口徑都可能出現「顯著回落」。儘管價值屬性可能有助支撐日本和韓國股市表現，但兩國都是主要能源進口國。考慮到過去12個月的強勁漲幅，在更廣泛的降風險、減倉位的過程中，預計會出現一定程度的獲利了結。「高市早苗戰略」受益標的可能更具持續性，例如經濟安全與供應鏈韌性相關公司。韓國國防以及「超級周期」主題相關標的可能比以往油價衝擊時期更具韌性，像SK Bioscience這樣的公司可能面臨石化上游原物料成本上升的壓力。