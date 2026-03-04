伊朗或棄戰世界盃　勢成近代首例　特朗普：我真的不在乎︱足球

美國與以色列聯手對伊朗發動戰事後，伊朗足總會長泰治（Mehdi Taj）宣稱，伊朗隊在目前情況下「不太可能」（unlikely）出席2026世界盃。美國身為今屆賽事東道主之一，總統特朗普（ Donald Trump）宣稱對伊朗是否參賽：「我真的不在乎」。



特朗普。（路透社）

伊朗或棄戰世界盃 特朗普：I really don't care

2026世界盃將在今年6月11日至7月19日上演，今屆賽事由美國、加拿大和墨西哥三國共同主辦。今屆決賽周擴充至48隊參與，伊朗去年經亞洲區外圍賽第3圈晉級，抽籤後被列入G組作賽，同組對手分別為比利時、埃及和新西蘭。

然而隨着美國及以色列一系列軍事行動襲擊伊朗，導致最高精神領袖哈梅內伊等多個政府高官死亡，伊朗足總會長泰治宣稱「不太可能」參加今年的世界盃。對此特朗普接受網媒《Politico》訪問時稱，「我真的不在乎（I really don't care），我認為伊朗是個已徹底被打敗的國家，他們已化為灰燼。」

隨伊朗局勢變化，為2026世界盃決賽周添上變數。（Getty Images）

FIFA遲遲未表態 美國伊朗有機會32強硬撼

今個星期國際足協（FIFA）在美國阿特蘭大舉行一場高峰會，伊朗是唯一缺席的代表，進一步引發伊朗會否參與2026世界盃的疑問，FIFA至今尚未為此表態。

巧合的是，經去年底抽籤後，東道主之一的美國分組賽被編入D組，同組對手為巴拉圭、澳洲及歐洲區外圍賽C路徑出線球隊（即斯洛伐克、科索沃、土耳其或羅馬尼亞）。假如美國以次名出線，而伊朗在G組亦以次名晉級，兩軍7月3日將會在今屆新增設的32強正面交鋒。

伊朗身處2026世界盃G組。（FIFA官網）

伊朗局勢下難望參賽 朱利亞尼撐特朗普殺哈梅內伊

當然以目前局勢，伊朗會否參賽是個疑問。特朗普推出的旅遊禁令，伊朗是其中一個規限最嚴格的國家，就算因世界盃而破例讓職球員放行，一眾政府高官以至贊助商等人士的簽證，仍要視乎美國是否開綠燈。去年底在美國舉行的世界盃決賽周抽籤儀式，足總會長泰治在內的多位伊朗足球界高層，均因而無法取得簽證而缺席，如今兩國開戰，情況看來更不樂觀。

白宮世界盃工作小組總監朱利亞尼（Andrew Giuliani）補充，「特朗普總統鏟除哈梅內伊的果斷行動，去除一個破壞穩定的重大威脅，保護全球人類，包括美國人以及過百萬計劃到美國出席2026世界盃的觀眾。」

伊朗足總會長泰治（Mehdi Taj）宣稱，伊朗隊在目前情況下「不太可能」（unlikely）出席世界盃。（Getty Images）

伊朗或成近代首支棄戰世界盃球隊

雖然過去50年沒有已晉身決賽周的球隊棄戰世界盃，但在二戰前的年代，不時有球隊以交通路途遙遠或旅費昂貴為由退賽，而1950年由巴西主辦的世界盃，更出現多隊退賽，當中法國及印度均在抽籤後才宣布棄戰。

1966年英格蘭世界盃，受到一眾非洲球隊杯葛賽事，未有參加外圍賽。由於FIFA在當屆安排非洲球隊與一眾亞洲及大洋洲屬會爭奪一個名額，15隊有份參賽的非洲隊球認為不受尊重而拒絕參與，那一屆共有16支球隊出戰決賽周。