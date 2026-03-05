兩會｜摩根資管︰擴內需及科技創新處優先位置　料成經濟增長支柱

摩根資產管理表示，全國人大會議釋出強烈訊號，2026年的整體政策環境預計將保持積極務實，擴大內需和科技創新置於優先位置，經濟結構性變化也可能為中國資本市場帶來新的機遇。



該行環球市場策略師周奐彤指出，會議顯示中國將聚焦經濟穩定增長，通過擴大財政力度、保持適度寬鬆的貨幣政策取向，並優先推動擴大內需和科技創新。

她認為，今年整體政策環境預計將保持積極務實。增長目標不僅為中國在2035年前實現人均GDP達到中等發達國家水平奠定了堅實基礎，也體現了對今年不確定性的認知。而中國政府提出「在實際工作中努力爭取更好結果」，突顯了更為主動、靈活的施政思路。

她說，儘管民間投資仍顯疲弱，中國將財政赤字率設定為4%左右，以支持整體投資；鑑於與美國的利差在短期內不太可能明顯收窄，且當前低利率並未有效帶動居民借貸，貨幣政策將避免進一步降息，而是把重點放在支持價格回升上。

中國經濟・中國工廠・中國廠房・中國經濟增長・中國製造・中國製造業：2024年5月16日，中國安徽省合肥市協鑫集成科技股份有限公司一家工廠內，一名員工在太陽能電池板生產線上工作。（China Daily via REUTERS）

周奐彤指出，缺乏超預期的房地產政策，以及政府十大任務中將擴大內需和科技創新置於優先位置，表明這些領域將成為今年經濟增長的關鍵支柱，故認為隨着更多資源向這些重點傾斜，經濟結構性變化也可能為中國資本市場帶來新的機遇。

國務院總理李強於最新一份《政府工作報告》中，提到2026年發展主要預期目標時稱，經濟增長4.5%至5%，在實際工作中努力爭取更好結果。