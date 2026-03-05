兩會｜今年增長目標介乎4.5%至5%　官媒︰設增長底線並保留彈性

國務院總理李強發表《政府工作報告》提到，今年經濟增長預期目標「4.5%至5%」，在實際工作中努力爭取更好結果。



《人民日報》發表評論指出，預期目標本質不是預測，而是引領和塑造，首先考慮的是需要和可能。「保持在合理區間」，良性增長，正是健康發展的需要，是與中國增長潛力相適應的。

料未來10年年均增速4.17%

評論稱，從當前看，要能支撐穩就業、穩市場、惠民生等目標；從長遠看，則要與中長期目標和遠景目標相銜接。今年是「十五五」開局之年，按照到2035年實現「人均國內生產總值達到中等發達國家水平」等目標推算，接下來10年年均增速要達到4.17%。今年目標在此之上，體現了往前趕的積極性、主動性。

評論指出，實行「區間調控」，既設定增長底線，又保留向上彈性、留足發揮空間，為的是保持高質量發展的確定性。這也意味，實現這個目標，絕非輕而易舉，需要付出艱苦努力。有目標更要有行動，有信心更要有辦法。用好發展機遇、潛力和優勢，集中精力辦好自己的事。

《人民日報》另一篇評論指出，「4.5%至5%」兼顧了當前和長遠、國內和國外、需要和可能、有利條件和不利因素，是一個積極進取、把握規律、體現質的有效提升和量的合理增長的目標，同時也是一個經過努力完全可以實現，並且可以爭取更好結果的目標。

評論稱，「4.5%至5%」充分考慮了國內國際形勢和發展環境變化，考慮到中國的優勢條件和風險挑戰。中國的經濟體量已今非昔比，2025年跨越140萬億元人民幣關口，增量已相當於一個中等經濟體1年的經濟總量；同時，中國經濟發展的要素條件、配置效率等發生改變，繼續發展面臨的資源環境等約束增多，必須清醒地認識到，經濟體量愈大、質量愈高，發展的要求和難度也就愈高。「4.5%至5%」的預期目標，既與中長期發展目標相銜接，能夠確保基本實現社會主義現代化，也是一個「跳一跳、夠得着」的科學目標，符合當前中國發展實際，符合經濟發展規律，實現起來有基礎、有條件、有能力。

評論稱，重視增速、不唯增速，盡最大努力，爭取最好結果，一步一個腳印堅定朝前走，一個階段一個階段扎實推進，不斷積小勝為大勝，目標就一定能實現。