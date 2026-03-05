美股｜道指低收784點曾瀉1162點　紐約期油飆8.5%

中東戰事持續，國際油價上漲，引發市場對通漲及聯儲局會否減息的憂慮。美股周四（3月5日）下跌，道指最多曾跌1,162點或2.38%，至收市仍跌784點。納指曾挫307點或1.34%、標指曾跌98點或1.43%，但至收市均大幅收窄。油價方面，紐約原油期貨每桶收報81.01美元，升幅8.5％，創下2024年7月以來新高。



圖為2025年12月1日，美國交易員紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間3月6日

【05:15】微軟升逾1% 博通升近5%

道指收市報47,954.74點，跌784.67點或1.61%；納指收報22,748.99點，跌58.50點或0.26%；標普500指數收報6,830.71點，跌38.79點或0.56%。

重磅科技股方面，Nvidia升0.15%，Amazon漲0.98%、微軟升1.35%；蘋果公司（Apple）跌0.85%。另外，博通（Broadcom）漲4.79%。

數據方面，美國新領失業救濟人數按周持平，維持21.3萬人，少於市場預期的21.5萬人；續領人數按周增加4.6萬，升至187.8萬人，則高於預期。

【05:05】中概股指數收跌1.43% 嗶哩嗶哩跌7%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌1.43%。其中，阿里巴巴ADR跌2.19%、嗶哩嗶哩跌7.09%。

2025年3月31日，德國漢諾威，漢諾威工業博覽會（Hannover Messe）開幕當日，美國微軟公司（Microsoft）的標誌在展會現場出現。（Reuters）

【05:04】美元指數重上99 現貨金價跌逾1%

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於99.31，升0.56%。其中，美元兌日圓最新報157.51，升0.28%。

金價回落。現貨黃金每盎司最新報5,079.92美元，跌61.39美元或1.19%。

【05:02】紐約期油漲8.5% Bitcoin現報7.1萬美元

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報81.01美元，升6.35美元或8.5％。倫敦布蘭特期油收報85.41美元，升4.01美元或4.9%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報71,250.37美元、24小時內跌逾2%。

【04:16】恒指夜期收報25,037點 低水284點

恒指夜市期指收報25,037點，跌150點，較恒指收市25,321點，低水284點，成交31,352張。

油價：圖為2006年9月6日，俄羅斯國家石油公司（Rosneft）位於海濱城鎮Tuapse的煉油設施。（Reuters）

【02:44】紐約期油漲8% 每桶升穿80美元

油價持續走高，紐約原油期貨現時每桶80.63美元，升5.97美元或8.00%；倫敦布蘭特期油每桶報 85.46美元，漲4.06美元或4.99%。

【02:38】道指最新跌逾1000點 Nvidia蘋果Tesla挫逾1%

道指最新報47,710點，跌1,029點或2.11%；納指最新報22,527點，跌279點或1.23%；標普500指數現報6,779點，跌90點或1.31%。

重磅科技股方面，Nvidia跌1.74%、蘋果公司（Apple）挫1.37%、Tesla跌1.35%。

【00:17】道指最新跌800點 納指挫逾百點

道指最新報47,936點，跌803點或1.65%；納指最新報22,670點，跌137點或0.60%；標普500指數現報6,808點，跌61點或0.89%。

【00:14】紐約期油漲逾6% Bitcoin現報7.1萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶79.38美元，升4.72美元或6.32%；倫敦布蘭特期油每桶報 84.66美元，漲3.26美元或4.00%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報71,075.00美元、24小時內約跌3%。

Bitcoin／比特幣／加密貨幣：圖為2024年3月9日，在法國巴黎拍攝的插圖中展示了加密貨幣比特幣（Bitcoin）。（Reuters）

本港時間3月5日

【23:50】紐約期油漲逾5% Bitcoin現報7.1萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶 78.66美元，升4.00美元或5.36%；倫敦布蘭特期油每桶報 84.27美元，漲2.87美元或3.53%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報71,372.66美元、24小時內跌逾2%。

【23:47】道指最新跌逾600點 蘋果挫逾1%

道指最新報48,084點，跌655點或1.34%；納指最新報22,730點，跌76點或0.34%；標普500指數現報6,826點，跌42點或0.62%。

重磅科技股方面，微軟漲0.60%、Nvidia跌00.22%、蘋果公司（Apple）挫1.01%。

【22:50】道指跌逾400點 納指偏軟

道指最新報48,275點，跌464點或0.95%；納指最新報22,765點，跌41點或0.18%；標普500指數現報6,842點，跌26點或0.39%。

重磅科技股方面，微軟漲1.03%、Amazon升0.84%；Nvidia跌0.69%、蘋果公司（Apple）挫1.32%。

【22:40】油價上漲 Bitcoin現報7.2萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶 77.80美元，升3.14美元或4.21%；倫敦布蘭特期油每桶報 84.03美元，漲2.63美元或3.23%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報72,197.55美元、24小時內約升0.8%。