美股｜道指收市升238點　納指漲1.29%　Tesla及Amazon漲逾3%

有消息指伊朗秘密接觸美國，尋求透過談判結束戰事。加上美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）承諾為運油輪提供支援，緩解投資者憂慮。美股周三（3月4日）反覆造好，道指一度跌146點後反彈，最多曾升352點，至收市仍漲238點。科技股顯著反彈，納指最多曾漲1.66%，標指也曾升1.01%，但至收市時升幅均有所收窄。



圖為2025年12月1日，美國交易員紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間3月5日

【05:15】AMD、美光科技及Intel同升逾5%

道指收市報48,739.41點，升238.14點或0.49%；納指收報22,807.48點，漲290.79點或1.29%；標普500指數收報6,869.50點，升52.87點或0.78%。

重磅科技股方面，Amazon升3.88%，為升幅最大道指成份股；Tesla亦漲3.44%、Nvidia升1.66%、微軟升0.31%；蘋果公司（Apple）則跌0.47%。另外，晶片股反彈，美光科技（Micron Technology）漲5.55%、Intel升5.75%、AMD漲5.82%。

【05:05】中概股指數收漲0.80%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市漲0.80%。其中，阿里巴巴ADR跌1.73%。

2023年5月25日，中國上海，圖為美光科技公司（Micron Technology）在當地的辦公室。（Reuters）

【04:44】紐約期油微升 Bitcoin升上7.3萬美元

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報74.66美元，升0.10美元或0.13%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報73,520.93美元、24小時內升逾7%。

【04:42】美元指數失守99 現貨金價升逾1%

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於98.76，跌0.28%。其中，美元兌日圓最新報157.047，跌0.40%。

金價回升。現貨黃金每盎司最新報5,146.33美元，漲57.68美元或1.13%。

【04:10】恒指夜期收報25,534點 高水285點

恒指夜市期指收報25,534點，升401點，較恒指收市25,249點，高水285點，成交31,356張。

Bitcoin／比特幣／加密貨幣：圖為2017年6月23日，在法國「比特幣巴黎中心」（La Maisondu Bitcoin）拍攝的比特幣（Bitcoin）插圖圖片。（Reuters）

【00:56】Tesla及Amazon同升逾3%

道指最新報48,826點，漲325點或0.67%；納指最新報22,844點，升327點或1.45%；標普500指數現報6,876點，升59點或0.88%。

重磅科技股方面，Amazon升3.29%，暫為升幅最大道指成份股；Tesla漲3.54%、Nvidia漲1.64%；蘋果公司（Apple）升0.53%。

2025年3月24日，中國北京，圖為美國電動車品牌特斯拉（Tesla）的超級充電站。（Reuters）

本港時間3月4日

【22:52】Tesla及Nvidia同升逾1%

道指最新報48,429點，跌71點或0.15%；納指最新報22,653點，升136點或0.61%；標普500指數現報6,826點，升10點或0.15%。

重磅科技股方面，Amazon升2.44%，暫為升幅最大道指成份股；Tesla漲1.56%、Nvidia漲1.43%；蘋果公司（Apple）則跌0.47%。

【22:45】油價微升 Bitcoin重上7.1萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶74.85美元，升0.29美元或0.39%；倫敦布蘭特期油每桶報 82.01美元，漲0.61美元或0.75%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報71,669.48美元、24小時內升逾7%。