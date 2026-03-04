美股｜道指收市升238點 納指漲1.29% Tesla及Amazon漲逾3%
有消息指伊朗秘密接觸美國，尋求透過談判結束戰事。加上美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）承諾為運油輪提供支援，緩解投資者憂慮。美股周三（3月4日）反覆造好，道指一度跌146點後反彈，最多曾升352點，至收市仍漲238點。科技股顯著反彈，納指最多曾漲1.66%，標指也曾升1.01%，但至收市時升幅均有所收窄。
本港時間3月5日
【05:15】AMD、美光科技及Intel同升逾5%
道指收市報48,739.41點，升238.14點或0.49%；納指收報22,807.48點，漲290.79點或1.29%；標普500指數收報6,869.50點，升52.87點或0.78%。
重磅科技股方面，Amazon升3.88%，為升幅最大道指成份股；Tesla亦漲3.44%、Nvidia升1.66%、微軟升0.31%；蘋果公司（Apple）則跌0.47%。另外，晶片股反彈，美光科技（Micron Technology）漲5.55%、Intel升5.75%、AMD漲5.82%。
【05:05】中概股指數收漲0.80%
反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市漲0.80%。其中，阿里巴巴ADR跌1.73%。
【04:44】紐約期油微升 Bitcoin升上7.3萬美元
國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報74.66美元，升0.10美元或0.13%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報73,520.93美元、24小時內升逾7%。
【04:42】美元指數失守99 現貨金價升逾1%
衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於98.76，跌0.28%。其中，美元兌日圓最新報157.047，跌0.40%。
金價回升。現貨黃金每盎司最新報5,146.33美元，漲57.68美元或1.13%。
【04:10】恒指夜期收報25,534點 高水285點
恒指夜市期指收報25,534點，升401點，較恒指收市25,249點，高水285點，成交31,356張。
【00:56】Tesla及Amazon同升逾3%
道指最新報48,826點，漲325點或0.67%；納指最新報22,844點，升327點或1.45%；標普500指數現報6,876點，升59點或0.88%。
重磅科技股方面，Amazon升3.29%，暫為升幅最大道指成份股；Tesla漲3.54%、Nvidia漲1.64%；蘋果公司（Apple）升0.53%。
本港時間3月4日
【22:52】Tesla及Nvidia同升逾1%
道指最新報48,429點，跌71點或0.15%；納指最新報22,653點，升136點或0.61%；標普500指數現報6,826點，升10點或0.15%。
重磅科技股方面，Amazon升2.44%，暫為升幅最大道指成份股；Tesla漲1.56%、Nvidia漲1.43%；蘋果公司（Apple）則跌0.47%。
【22:45】油價微升 Bitcoin重上7.1萬美元
油價方面，紐約原油期貨現時每桶74.85美元，升0.29美元或0.39%；倫敦布蘭特期油每桶報 82.01美元，漲0.61美元或0.75%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報71,669.48美元、24小時內升逾7%。