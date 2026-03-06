兩會｜富達國際指提振消費政策相對溫和　著重穩就業及促薪資增長

國務院總理李強昨日在《政府工作報告》提出，着力穩定房地產市場。因城施策控增量、去庫存、優供給，探索多渠道盤活存量商品房，鼓勵收購存量商品房重點用於保障性住房等；進一步發揮「保交房」的白名單制度作用，防範債務違約風險。深入推進房地產發展新模式的基礎制度和配套政策建設。花旗在最新報告指出，政策導向與去年12月中央經濟工作會議保持一致。最高層對房地產的定位體現在將房地產內容主要置於「改善民生」和「防範化解風險」部分。



花旗認為，房地產回購存量（新房或二手房）及更新改造是後續關注重點。地方政府或可通過專項債加速回購與更新改造項目。政策放鬆效果取決於地方執行力度，而住房公積金改革也或將成為關注焦點。

稱穩定重點城市樓市屬必要條件

對於《政府工作報告》提出加強初婚初育家庭住房保障，支持多子女家庭改善性住房需求，花旗認為，這突顯房地產的社會屬性。作為影響居民需求與信心的重要因素，穩定重點城市房價仍是必要條件。

花旗表示，在1月初步觀望後，對實體市場的判斷變得更加積極。今年以來，二手房成交改善、掛牌減少、春節期間重點城市新房銷售表現更好，均體現積極訊號。隨着上海、北京、重慶、南京等地方層面的進一步放鬆，以及官方支持態度，新房銷售有望在3至4月出現改善。

富達﹕增長目標反映當局對外部需求等作務實評估

至於富達國際亞洲經濟分析師劉培乾表示，最新發佈的中國政府工作報告內容符合預期，多項量化目標與市場預期高度一致，進一步強化政策延續性。在穩定增長的前提下，有節奏地調整與循序漸進地推出寬鬆政策，而非推出大規模刺激措施。實質國內生產總值（GDP）增長目標調整至4.5%至5%，相較過去兩年「約5%」的目標，反映當局對結構性阻力及外部需求轉弱的務實評估。

通脹目標維持在2%不變，顯示決策者有信心物價壓力將持續受控。這亦反映經濟呈現分化走勢，一方面部分領域仍具韌性，同時一部分正在放緩。政策制定者似乎有信心在支持溫和增長的同時，維持物價穩定。勞動市場目標亦維持不變，包括新增1,200萬個城鎮就業崗位，以及5.5%的調查失業率。就業穩定仍然是最主要的社會及宏觀經濟支柱。

劉培乾又指出，財政立場維持擴張但屬溫和。官方預算赤字率維持在GDP的4%，顯示結構性進一步擴大中央政府的支持增長角色。超長期政府債券發行規模維持在1.3萬億元人民幣，與延長融資期限及加大中央資產負債表運用的方向一致。

運用財政政策克制

儘管提振消費被列為政策目標之一，實際做法仍相對溫和。相關支持措施更集中於穩定就業及促進資薪增長，而非大規模直接「派糖」。家庭相關政策預料將針對特定群體，而非全面性財政擴張。這反映在運用財政政策方面有所克制，以及政策層面更偏好結構性、供給側措施，而非以刺激需求為主的方案。