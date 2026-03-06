長和︰巴拿馬港口公司就設施被佔用及沒收財產法令　提出行政呈請

長和（0001）表示，就巴拿馬政府不合法接管公司旗下巴拿馬港口公司（PPC）之貨櫃碼頭營運事宜，進一步加強法律應對措施。



長江指出早前根據一項適用並訂明國際仲裁機制的投資保護條約，向巴拿馬政府發出爭議通知；現已就該爭議通知提交補充文件，當中明確指出，巴拿馬政府繼續一意孤行，拒絕溝通、中斷磋商，更在欠缺透明度的情況下佔用兩個貨櫃碼頭，並強行接管巴拿馬港口公司之財產及員工。公司亦留意到，巴拿馬政府變本加厲，針對公司及巴拿馬港口公司發表多項不實言論，令情況進一步惡化。

巴拿馬港口公司 - 巴爾博亞港 – 巴拿馬（長和官網）

長和表示，知悉巴拿馬港口公司已就第23號行政法令，即命令佔用巴拿馬港口公司設施及沒收其財產之行政法令，提出行政呈請，要求予以重新考慮。同時，巴拿馬港口公司拒絕接受巴拿馬政府不合法沒收巴拿馬港口公司專有及受法律保護之文件和材料。上述行動，乃巴拿馬港口公司繼早前根據國際商會仲裁規則，對巴拿馬政府啟動國際仲裁程序後，所採取之進一步行動。

稱續與法律顧問評估形勢

該公司表示不同意巴拿馬政府最近所作之偏頗行為，並將繼續與法律顧問評估形勢，就此事宜訴諸一切可行之國內及國際法律程序。

圖為長和旗下巴拿馬港口公司（Panama Ports Company，PPC）在巴拿馬經營的港口，巴拿馬1月30日裁決合約違憲（Reuters）

早前巴拿馬最高法院裁定長和旗下巴拿馬港口公司對運河兩端港口經營權違憲，並且宣布無效，其後更接管有關港口。長和一方則指出巴拿馬政府行動非法，並且已尋求國際仲裁。