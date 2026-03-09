伊朗戰火推高油價　市民荷包遭焫著　長途機機票恐加價1000元？

中東戰爭持續升溫，伊朗封鎖石油出口要道霍爾木茲海峽的同時，中東主要產油國紛紛減產，導致國際油價衝上100美元，較伊朗戰火發生前飆升約六成。



對普羅大眾而言，油價急升，不單是「入油貴幾蚊」的即時痛楚，更可能是一個預示全球宏觀經濟氣候劇變的「信號」，影響可以很大。香港是經濟高度外向型的城市，自然難獨善其身，當能源成本這個「百價根基」被撬動，其傳導的漣漪效應，將由日常出行、生活開銷，到供樓成本，對小市民的「銀包」進行壓榨。



截至今日傍晚，紐約期油報103.89美元，日內升14%，布蘭特原油報107.5美元，日內升近16%。（Reuters）

油價升推高出行成本 遊日機票恐加價200元

油價飆升，出行成本首當其衝。中國香港汽車會今日（9日）在電台節目指，車用無鉛汽油價格自戰事後升至今日大約33元一公升，預計本周中後期，燃油公司需用貴價預訂新油，本港油價將飆升。

另一邊廂，飛機也要用油，燃油開支是航空公司的最大成本，2024年佔國泰開支31%，去年上半年降至29.4%，但仍是最大的單項營運成本。眾所周知，買機票要收取燃油附加費，油價上升，對機票價格都會造成影響。

在伊朗戰火爆發前，國泰航空本來2026年2月起下調費用，短途每程約142元，長途每程約569元，但現時恐情況有變。縱橫遊常務董事袁振寧表示，燃油附加費通常是每月調整一次，目前尚未收到燃油附加費加價通知，但假如油價升勢持續，長期處於100美元關口樓上，預計4月份該費用可能會增加70%至80%，如果是去日本等短途旅行，機票費用可能會多200至300元，長途機票可能會多800至1,000元。

不過，他相信，機票在整體旅費開支中佔比不大，「要去的始終都會去」，反而目前外圍局勢不穩，旅客則傾向改往東南亞和內地旅行。

縱橫遊常務董事袁振寧表示，假如油價升勢持續，預計4月份該費用可能會增加70%至80%。（洪芷菁攝）

飛行員協會料至暑假直航機票價格升

燃油附加費或增加，與此同時，地緣政治風險正從另一條路徑推高票價，中東等地多個空域因軍事行動而被全面封鎖，香港專業飛行員協會主席張敬龍日前受訪時指，美國、以色列及伊朗之間的軍事行動對航空業影響非常大，大片空域如伊朗、伊拉克、敘利亞以及阿聯酋等被封鎖，飛機只可集中在土耳其、阿富汗等空域飛行。

他續指，封鎖空域對航空業影響非常大，航班被迫集中在少量航道飛行，增加飛行安全負擔，難以估計有關影響何時會結束。張敬龍又估計，中短期內如暑假時，機票、尤其是直航機位價格會上升。

香港專業飛行員協會主席張敬龍指，美國、以色列及伊朗之間的軍事行動對航空業影響非常大，大片空域如伊朗、伊拉克、敘利亞以及阿聯酋等被封。（Reuters）

進口民生貨品承壓 電費、食物醞釀加價

除了出行成本受影響，香港經濟高度外向，幾乎所有民生必需品均依賴進口，這令香港成為油價衝擊下的「敏感地帶」。假如油價持續上升，居高不下的話，意味着全球供應鏈的物流成本進入新常態。

由內地進口的蔬果、來自東南亞的糧油雜貨，其運輸成本，無論是跨境貨車的柴油，或是遠洋貨輪的燃油均大幅上升，這最終將體現在超市貨架的價格標籤上。

與此同時，與國際燃料價格掛鈎的電費「燃料調整費」，在油價衝擊下將重拾升軌。以中電為例，其燃料調整費採取每月自動調整機制，通常於每年3月按前3個月實際燃料成本動態調整，而1月及2月會沿用上一年底檢討定下的預測水平。舉例來說，2026年3月的燃料調整費，將根據2026年1月的最新數據進行調整。意味著油價飆升不下的話，將在未來幾個月陸續反映在電費單上，夏季家庭開支勢必百上加斤。

油價飆升直接推高生產及運輸成本，或引發全球性的「輸入性通脹」。（梁鵬威攝）

通脹陰霾或阻減息 供樓利息壓力未消

過去一年，美國聯儲局已開啟減息週期，為一眾背負樓按的「供樓族」帶來喘息空間。然而，油價飆升直接推高生產及運輸成本，或引發全球性的「輸入性通脹」。對正處於對抗通脹的美國聯儲局而言，這無疑是橫生枝節，聯儲局可能會將減息時間表押後。這意味着與美元掛鈎的港元，其一個月銀行同業拆息（HIBOR）或繼續在高位徘徊。

雖然目前H按計劃設有「封頂息」作保護屏障，但原本預期可透過減息而減輕的每月供款、釋放的可支配收入，或化為烏有。這筆消失的減息紅利，變相成為供樓族每月上繳銀行的額外利息支出。