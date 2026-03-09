伊朗局勢｜油價急升添滯脹憂慮　高盛︰利率市場轉按鷹派政策交易

中東局勢持續升溫，推動油價升穿100美元。惠譽旗下研究機構BMI分析師在一份報告中表示，由於大多數發達經濟體爲石油淨進口國，油價衝擊可能帶來普遍拖累，導致實際收入下降，進而抑制消費與投資。



他們表示，意大利和希臘等存在經常帳戶赤字的能源進口國最爲脆弱。德國、韓國和日本等擁有經常帳戶盈餘的進口國也面臨風險。



挪威料從能源價格上揚受惠

相比之下，挪威等擁有經常帳戶盈餘的出口國將從能源價格上漲中受益，而瑞典和愛爾蘭擁有更大的財政和貨幣空間來吸收衝擊。BMI補充稱，加拿大和澳洲能源賬平衡但存在經常帳戶赤字，但可能仍將受益，因爲能源出口收入增加預計將改善其對外收支。

目前市場對中東衝突快速解決的樂觀情緒迅速消退。短短數日，投資者已從觀望轉向果斷行動：開始爲更深、更持久的供應衝擊定價，這種衝擊可能在推高通脹的同時，擠壓經濟增長。自伊朗戰爭爆發以來，全球股市市值已蒸發約6萬億美元。儘管G7擬討論聯合釋放石油儲備的消息一度令股市收復部分失地、油價回吐漲幅，但周一的市場走勢依然驚心動魄。「鐘擺正擺向恐慌，」Areca Capital首席執行官Danny Wong表示﹕「市場上出現了拋售或削減各類風險資產的踩踏現象。」

以色列軍方2026年3月7日對伊朗德黑蘭的數個石油設施發動襲擊後，當地冒起巨大火球和濃煙。（Reuters）

專家指出滯脹成市場人士面臨的挑戰

Gama Asset Management全球宏觀投資組合經理Rajeev de Mello表示﹕「投資者不得不提高對最壞情況可能發生的概率評估」，又指出﹕「市場面臨的挑戰在於此次衝擊具有滯脹性質。」

高盛策略師在一份報告中表示，油價衝擊導致利率市場突然轉向，開始按照鷹派政策維度進行交易。他們表示，總體通脹上行的風險前景已在對增長的擔憂中佔據上風，而供給側波動的重現削弱了此前重新浮現的久期對沖價值。「儘管上周五（6日）疲軟的（美國）就業報告爲曲線前端重新帶來了一些支撐，但市場對遜於預期的數據的反應明顯平淡。」策略師表示﹕儘管走勢波動，但10年期美國國債收益率的絕對水平並非不合理，較長期遠期利率基本仍屬合適水平，且與跨國的較長期增長預期一致。

丹麥銀行首席經濟學家Minna Kuusisto在一份報告中表示，儘管近期市場短期通脹預期上升，但各大央行不太可能通過加息來應對，並表示﹕「它們也不應該這樣做。」她表示，這是典型的負向供應衝擊，超出了央行的控制範圍，而較長期通脹預期仍保持穩定。

油價：圖為2005年7月25日，海灣地區一處石油生產平台附近，一面伊朗國旗正在飄揚。（Reuters）

能源供應瓶頸將波及化肥行業

Minna Kuusisto又表示中東戰爭正在迅速升級，這表明戰爭很容易開始，幾乎無法控制，也很難結束。儘管這不是該行的主要預測情景，但「讀者應該爲一場長期戰爭做好準備」，又表示更廣泛的中東和北非地區，也許還有歐洲部分地區，也在一定程度上受到影響。她說，供應瓶頸不僅可能損害原油和天然氣，還可能損害化肥，而且問題持續的時間越長，通脹衝擊更持久的風險就越高。

由於市場擔心能源價格上漲可能加劇通脹並推遲美國減息，金價於周一（9日）下跌1%。儘管如此，盛寶銀行分析師在一份報告中指出：「當前油價飆升反映的是供應衝擊，而非需求增強，這加劇了滯脹風險，最終可能迫使央行提供經濟支持。短期內，去槓桿和美元走強可能給金價帶來壓力，但這並未消除近年來投資者日益湧入硬資產的根本原因。」

Phillip Nova分析師Priyanka Sachdeva在報告中表示，對全球石油供應的衝擊有可能持續到中東衝突結束之後。Priyanka Sachdeva指出，在伊朗基礎設施上周末遭到襲擊、石油運輸受到威脅後，油價突破每桶100美元。她補充說，霍爾木茲海峽的實際阻斷減緩了中東的航運活動，考慮到亞洲買家嚴重依賴該地區的原油，因此容易受到影響。市場正開始消化管道和生產設施等能源基礎設施可能遭受持久損害的風險。她表示，投資者同時也應保持警惕，因爲油價的大幅上漲可能引發更廣泛市場的獲利回吐。