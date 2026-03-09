MiniMax兩功能接入AI龍蝦　股價單日飆23%曾觸千元　市值破3000億

開源AI代理軟件OpenClaw近期在內地爆紅，被稱為「國產大模型第一股」的MiniMax （0100） 宣布，將MiniMax Speech語音模型、Music音樂模型的開放平台接口進行封裝，並上架至OpenClaw生態，用戶可以在Clawhub使用兩款功能：Voice Maker與Music Maker。



MiniMax表示，升級之後，「小龍蝦」不僅能在飛書、企業微信、釘釘等IM平台中用語音回覆消息，還支持定制音色、多語言配音；同時具備音樂創作能力，既可生成完整歌曲，也能創作不同風格的純音樂，甚至可以將簡單的哼唱製作成demo。

中國AI公司MiniMax推出的海螺AI服務，可以輸入指令自動生成影片。（hailuoai.com）

至於Voice Maker，整合了文字轉語音、腳本自動切分、多角色配音與情緒表達等能力。用戶只需要在小龍蝦學習該技能後驗證MiniMax API Key，即可啟用功能。

該技能內置40多種語言和近百種預置音色，還提供音色設計能力，用戶可以用自然語言描述想要的聲線，讓系統生成更貼合需求的聲音。

MiniMax今日（9日）曾觸及1,000元，再創上市新高，收市報997元，升23.8%，市值追高達3,12.94億元。