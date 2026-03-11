福布斯全球富豪榜｜馬斯克身家6.54萬億蟬聯榜首　李嘉誠排第幾？

《福布斯》公布2026年全球富豪榜，其中電動車生產商Tesla創辦人兼行政總裁馬斯克，以8,390億美元（約6.54萬億元）身家，蟬聯富豪榜榜首之餘，更是史上首位身家超過8,000億美元的超級富豪。



受惠即將上市的SpaceX和特斯拉市值飆升，馬斯克身家較去年飆升近5,000億美元。

福布斯全球富豪榜 排名 姓名 相關公司 身家 1 馬斯克 SpaceX及Tesla 8,390億美元 2 佩奇 Google 2,570億美元 3 布林 Google 2,370億美元

今年登榜人數3428人

今年共有3,428人登榜，按年多400人，創1987年推出該榜以來新高。同時全球富豪財富亦創歷史新高，總資產高達20.1萬億美元（約156.78萬億港元），按年增4萬億美元。每位富豪平均身家為58億美元，按年增幅達9%。美國擁有最多億萬富翁，有989名創新高，中國包括香港排第二，擁有610位，印度排第三共有229名。

由於人工智能（AI）概念在全球大熱，促使一眾富豪身家進一步增加，當中最少有86位名受惠於AI，包括45位新晉億萬富翁，如Surge AI的創辦人Edwin Chen，身價達到約180億美元。

張一鳴成中國首富

字節跳動創辦人張一鳴以693億美元身家成為中國首富，全球排名為第26位；農夫山泉（9633）創辦人鍾睒睒以681億美元全球排名為第27位。騰訊（0700）主席馬化騰財富538億美元，全球排名為第33位。

李嘉誠身家達到420億美元。（資料圖片）

幣安的創辦人趙長鵬全球排17，身家1,100億美元。長和系創辦人李嘉誠排第42，身家470億美元，亦為香港首富。至於美國總統特朗普財富65億美元，排第645名。