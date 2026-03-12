宏利香港及澳門委任紀榮道為副行政總裁　助達增長目標及發展策略

宏利香港及澳門今日宣佈，紀榮道獲委任為副行政總裁，並將繼續擔任香港及澳門首席財務總監。是次任命進一步提升公司領導團隊的實力，並有助公司在港澳兩地市場實現其長遠增長目標及重點發展策略。



同時繼擔任首席財務總監

隨著其職責進一步擴大，紀榮道將與行政總裁推動企業整合、強化管治督導，並確保公司的策略重點與日常營運協同一致。他亦會代表行政總裁參與公司多個專責委員會，推動相關業務範疇緊密協作，並繼續擔任宏利香港及澳門管理高層成員。

此外，紀榮道將繼續領導財務職能，統籌財務會計與匯報、財務規劃與分析、庫務、企業精算、資本及資產負債管理，以及其他財務相關事務。他亦負責領導分銷獎酬及業務數據分析工作，以推動績效管理及問責文化。

紀榮道於 2013 年加入宏利，歷任香港及澳門多個領導要職，涵蓋計價、產品及康健業務。他曾任首席產品總監，後兼任康健主管，為公司在區內的策略發展及市場領導地位作出重大貢獻。

宏利香港及澳門行政總裁白凱榮表示，紀榮道是一位卓越領袖，憑藉多元化的專業知識、策略遠見及團隊協作能力，屢助公司取得卓越佳績。從領導精算計價、產品開發，到拓展康健業務，以至出任首席財務總監，他一直致力於提升公司的市場地位並強化財務管治。此次進一步擴大職責，反映他在公司各個業務層面的重要影響，我深信這有助我們進一步實現公司的長遠增長目標。