伊朗局勢｜保監︰戰爭險保費激增十倍　10艘承保船處波斯灣現安全

市場持續關注中東局勢，保監局一般業務部副總監趙偉洋表示，香港其實自去年11月已成立航運專項保險池（marine specialty risk pool），為中資、華資船隻提供有關戰爭風險的保障，目前有五間保險公司參與，承保能力約1.3億美元。中東戰爭開始後，高風險海域增加，環球戰爭險保費相較戰前增長10倍，而香港方面也增加5至10倍。



保監局行政總監張雲正表示，掛著中國旗幟的船隻在風險地域，和來自其他地方的船隻，面對潛在風險並不一樣，故此未來保費其實並不一定要與全球看齊。

2026年3月7日，在伊朗誓言關閉霍爾木茲海峽之際，羅家山號油輪停泊在阿曼首都馬斯喀特港。此時正值美以衝突升級之際。 （Reuters）

趙偉洋表示，在中東戰爭發生前，在波斯灣海域並已在香港承保的有逾十艘船隻，均為中資貨運船，目前均為安全未有需要申請索償。戰爭險定義是船身的保障，會否受到戰爭而損毀，並不包括貨物方面的保障，而後者屬於海事險的保障範圍。

2026年3月1日，在革命廣場一角，一面伊朗國旗映襯著一幅巨大的橫幅，橫幅上描繪了伊朗飛彈襲擊停泊在波斯灣的美國航空母艦的場景。（GettyImages）

應中東局勢香港可推動發展貿易信貸保險

他又指出，目前本港保險市場一般保險僅佔15%，其餘85%為壽險，意味前者仍有發展空間。張雲正表示，在一般保險方面，受到中東戰爭影響，除了發展戰爭險及海事險外，香港也可推動發展貿易信貸保險（trade credit），因為戰爭以及供應鏈涉及不同參與者的突發情況等，都會影響到貨物能否準時運到。