保聯：有約3家保險公司有興趣遷冊來港　安盛料月尾完成

宏利人壽保險（國際）上月完成由百慕達遷冊至香港，是香港引入公司遷冊制度後，首家完成相關程序的保險公司。香港保險業聯會副主席兼安盛中國大陸、香港及澳門行政總裁尹玄慧表示，安盛最快於月尾完成相關遷冊程序，而目前仍有約3家在百慕達註冊的保險公司，有興趣並在研究遷冊來香港。



尹玄慧表示，安盛最快於月尾完成相關遷冊程序，而目前仍有約3家在百慕達註冊的保險公司，有興趣並在研究遷冊來香港。 （資料圖片）

宏福苑火災家居保險及人壽等賠償額料將逾3億港元

保聯壽險總會主席兼宏利人壽保險（國際）行政總裁白凱榮（Patrick Graham）表示，以宏利為例，整個遷冊流程需時約8至9個月。而遷冊回港最大好處是，可以免去了目前註冊地百慕達的相關監管，令財務報表等流程更為簡化。

大埔屋苑宏福苑火災發生至今已有1個月半月，保聯行政總監劉佩玲預計，整體包括家居保險、醫療、人壽及外傭保險等賠償額，將逾3億港元，並不包括宏福苑業主立案法團向中國太平保險(香港)投保，財產全險賠款總上限的20億元。

對今年本港保險市場持樂觀態度

對於今年整體保險市場的展望，保聯主席徐至堅表示，雖然受到地緣政治風險等因素影響，市場存在不確定性，但香港保險業產品等仍具備競爭能力，除了本地客，對於內地客、東盟及中東等國際客，也具備吸引力。

白凱榮就表示，對於今年香港保險業前景持樂觀態度，希望新業務價值能有雙位數字增幅。而今年預計息口將下降，對於不同資產機遇相信會帶來需求。