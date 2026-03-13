燃油附加費｜大灣區航空3‧18起上調燃油附加費　赴日本航線加逾倍

【大灣區航空／燃油附加費／伊朗／以色列／美國】伊朗緊張局勢尚未大幅紓緩，導致油價持續攀升，其中布蘭特期油每桶企穩100美元。為應對燃油成本上漲，國泰航空及HK Express已於周四（12日）宣布，從下周三（18日）起調整多條航線燃油附加費。另一間航空公司大灣區航空今日（13日）亦宣布，從3月18日起，上調部份航線燃油附加費，個別航線加幅超過一倍。



大灣區航空3月18日起上調燃油附加費。（資料圖片）

前往馬爾代夫航線燃油附加費升90%

大灣區航空指出，從3月18日開始，由香港出發至馬爾代夫的航班，燃油附加費為541元，較原來的284元大幅增加90.4%。

至於由香港出發至內地的航班，燃油附加費則不變。

公司指出，由香港出發至內地及馬爾代夫以外地區的航線，即日本﹑越南等地區航班，燃油附加費增加104%至290元。

若然由印尼﹑馬來西亞﹑泰國及越南出發至香港的航線，燃油附加費倍增至37美元。

若由台灣出發至香港航線，燃油附加費將加至22美元，加幅為22.2%。從內地﹑日本及菲律賓出發的航班，燃油附加費維持不變。

大灣區航空燃油附加費最新調整一覽。（網頁截圖）

大灣區航空今早公布，由於燃油價格上漲，3月18日起調整個別航段的燃油附加費，同時會按既定機制檢視燃油附加費的水平，如有任何調整，將於官網更新相關資料。部份路線調整如下︰

香港往返內地︰165港元不變



香港往日本︰由142港元加至290港元

日本返香港︰6500日圓不變



香港往印尼、馬來西亞、泰國及越南︰由142港元至加至290港元

印尼、馬來西亞、泰國及越南返香港︰18美元上調至37美元



香港往菲律賓︰由142港元加至290港元

菲律賓返香港︰386披索不變



香港往馬爾代夫︰由284港元加至541港元

香港返馬爾代夫︰36美元上調至69美元

