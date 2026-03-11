國泰航空︰即將調整燃油附加費　歐洲航班需求急升、推高票價

國泰航空（0293）去年純利增加一成，不過近來受中東局勢影響，外界關注其營運會否受影響。行政總裁林紹波在業績會上表示，受中東局勢影響，國泰已決定暫停往返迪拜及利雅德的航班至3月31日。



集團主席賀以禮表示，對於中東戰事希望可和平解決，集團首要保障乘客、機組人員安全，嘗試減少影響和干擾。

賀以禮表示，對於中東戰事希望可和平解決，又指出集團首要保障乘客、機組人員安全，嘗試減少影響和干擾。（梁鵬威攝）

無意改變燃油對沖策略

中東戰事，令油價上升，林紹波表示，3月份航油價格較前兩個月翻倍，因此即將調整燃油附加費。

林紹波指，儘管集團2026年已有30%的原油進行對沖，但仍需透過燃油附加費機制減輕壓力。集團重申，無意改變目前燃油對沖策略。

林紹波表示，3月份航油價格較前兩個月翻倍，因此即將調整燃油附加費。（梁鵬威攝）

此外，林紹波表示，香港到歐洲航班短期需求上升，未來幾週增加歐洲航班，以滿足歐洲市場需求。集團已將中東相關運力調配至歐洲路線。

票價取決於市場需求 已增加歐洲航班

集團顧客及商務總裁劉凱詩補充，票價取決於市場供求，歐洲路線需求增加，不可避免推高價格。

貨運方面，劉凱詩表示，歐洲等地區的長途航線燃油成本提高，例如以往貨運至歐洲，需要在杜拜停留一次進行「入油」，現時需要直航，由於無法在中途加油，直航導致飛機載重受限，對貨運供應量產生輕微影響。

劉凱詩補充，票價取決於市場供求，歐洲路線需求增加，不可避免推高價格。（梁鵬威攝）

對香港快運未來盈利有信心

香港快運方面，林紹波表示，香港快運（HK Express）依賴日本航線，由於旅客對目的地偏好改變，因此去年虧損。例如日本去年受地震傳聞影響，需求減少 。此外去年增加了12個新航點，未必即時有盈利。

他強調，對未來盈利有信心，從快運飛機使用率、成本效益來看，均走在正面方向，同時集團積極擴張東南亞、內地業務，今年首兩個月情況有所改善。