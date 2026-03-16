內地今年首2月社會消費增2.8%　國統局稱國民經濟起步有力

內地公布今年首2個月包括社會消費品零售輪等，被稱為「三頭馬車」經濟數據。國家統計局發佈數據顯示，1至2月份，社會消費品零售總額86,079億元（人民幣‧下同），按年增長2.8%，比上年12月份加快1.9個百分點。當局指出，今年首2個月國民經濟起步有力、開局良好。



國統局表示，按經營單位所在地分，期內城鎮消費品零售額74,449億元，增長2.7%；鄉村消費品零售額11,630億元，增長3.2%。

按消費類型分，商品零售額75,815億元，增長2.5%；餐飲收入10,264億元，增長4.8%。基本生活類和部分升級類商品銷售增長較快。限額以上單位服裝鞋帽針紡織品類、糧油食品類、通訊器材類、金銀珠寶類商品零售額同比分別增長10.4%、10.2%、17.8%、13.0%。若按月相比，2月份社會消費品零售總額比上月增長0.81%。

人民幣・中國經濟：圖為2009年3月31日，位於山西省長治市的中國銀行分行內，一名職員在點算人民幣紙鈔。（Reuters）

服務零售額增5.6%

當局表示，1至2月份，服務零售額按年增長5.6%，比上年全年加快0.1個百分點。其中，通訊信息服務類、旅遊諮詢租賃服務類、文體休閒服務類零售額較快增長。全國網上商品和服務零售額32,546億元，按年增長9.2%。其中，網上商品零售額20,812億元，增長10.3%，佔社會消費品零售總額的比重爲24.2%；網上服務零售額11,734億元，增長7.3%。

在今年1至2月份，規模以上工業增加值按年實際增長6.3%（增加值增速均爲扣除價格因素的實際增長率）。若按相比，2月份規模以上工業增加值比上月增長0.83%。

固定資產投資增1.8%勝預期

此外今年首2個月迄今城鎮固定資產投資按年增長1.8%，預期-2.1%，前值-3.8%。其中，民間固定資產投資同比下降2.6%。從按月相比，2月份固定資產投資（不含農戶）增長0.39%。期內全國房地產開發投資9,612億元，按年下降11.1%，降幅比上年全年收窄6.1個百分點；其中住宅投資7,282億元，下降10.7%，降幅收窄5.6個百分點。

在今年首2個月新建商品房銷售面積9,293萬平方米，按年下降13.5%，降幅比上年全年擴大4.8個百分點；其中住宅銷售面積下降15.9%。新建商品房銷售額8,186億元，下降20.2%，降幅擴大7.6個百分點；其中住宅銷售額下降21.8%。