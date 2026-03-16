Google旗下AI模型Gemini將開放予港所有用戶　無須VPN即可使用

Google宣布，旗下人工智能（AI）模型Gemini，將會逐步開放予香港所有用戶。具體而言，Google稱，將逐步擴展Gemini網絡應用程式（web app）體驗至全港所有用戶，稍後亦將涵蓋 Gemini行動應用程式（mobile app）。



Google香港銷售及營運總經理余名德表示：「我們相信擴展Gemini體驗將為本港帶動更多創造力與生產力，並有助貫徹我們『一齊為香港創新可能』的目標。未來，我們會繼續負責任地構建全方位的人工智能生態系統（full-stack AI ecosystem），讓 AI 對每個人都更有幫助。」

這張攝於2025年5月13日的設計圖片中，可以在一個鍵盤上看到新的谷歌（Google）標誌。（Reuters）

Google稱，Gemini讓用戶能直接應用Google先進的AI模型，協助處理日常各項事務，包括撰寫複雜的電郵、為個人計劃構思靈感，以至籌劃家庭旅行。

用戶可生成圖像及音樂等多媒體內容

據介紹，Gemini的模型功能一直融入並驅動Google的生態系統，本港不同的社群，包括企業、開發者、教育工作者、學生等都在持續應用這些功能。Gemini為人們透過文字、圖像和語音與資訊互動的方式帶來更多可能，用戶更可生成圖像以至音樂等多媒體內容。

方保僑預計，Gemini逐步涵蓋行動應用程式（mobile app），或幾天內便做到。（資料圖片）

方保僑︰港人多了一個「好有力」之選

Gemini逐步開放香港用家，無須VPN即可使用，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑直言，對香港絕對是件好事，「Gemini夠強、好用，變相港人多了一個『好有力』的選擇。」

他預計，Gemini逐步涵蓋行動應用程式（mobile app），或幾天內便做到。

方保僑又相信 Gemini 落地香港，將推動其他「美國系」AI 應用，如OpenAI等考慮開放香港市場。