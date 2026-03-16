差餉租值重估｜四叔家族旗下「李氏皇宮」租值不變　續蟬聯租值王

香港住宅租﹑售於2025年同步上揚，按差餉物業估價署數據顯示，住宅樓價按年升3.25%，扭轉連續3年跌勢。同時租金升幅更大，全年升幅達到4.26%。雖然香港住宅物業租金於2025年再度上揚，可是本港超級富豪旗下物業租金估值卻保持不變，其中由恒基地產（0012）大股東李家傑及李家誠家族持有的白加道35號屋「李氏皇宮」，再次成為全港「租值王」。



差估署公布2026至2027新一年度的應課差餉租值資料顯示，「李氏皇宮」1﹑2﹑3號屋及停車場的應課差餉租值合共為2,560.8萬元，按年不變。至於長和系資深顧問李嘉誠持有的深水灣道79號大屋，租值維持在927.6萬元。



「李氏皇宮」續蟬聯租值王

據差估署的最新數據顯示，「李氏皇宮」1﹑2﹑3 號屋最新租值分別為888萬元﹑840萬元及792萬元，停車場部份租值為40.8萬元，合共2,560.8萬元，連續6年成為全港最貴豪宅之寶座。

反對「李氏皇宮」圖則開放予公眾查閱

翻查資料「四叔」幼子李家誠，十多年前稱「屋企人想住吓house」，便以18.2億元從許世勳家族手上投得山頂白加道35號屋地，並建造「李氏皇宮」、設3幢洋房，包括兩幢5,312平方呎、以及一幢5,925平方呎的大屋，計及其他設施如泳池、16個車位及綠化空間，總樓面達26,756平方呎。

由於李氏反對相關建築圖則開放予公眾查閱，除非獲版權擁有人、即李氏一家的授權書及連同其擁有資料版權的聲明書，否則不得查閱，因此外界暫時仍無法窺探大宅內的設計。

馬化騰石澳大浪灣道13號 續成最貴租值單一洋房

其他富豪旗下物業租值未見有太大變化，其中騰訊（0700）主席及首席執行官馬化騰持有的石澳大浪灣道13號，最新租值保持為1,317萬元，料繼續成為全港最貴租值單一洋房物業。

李嘉誠次子電盈（0008）主席李澤楷位於大浪灣道12號大宅，其租值637.5萬元。

至於長和系資深顧問李嘉誠持有的深水灣道79號大屋，租值維持在927.6萬元。同樣由李嘉誠家族持有的其位於壽山村道22A至C號洋房，在新一年應課差餉租值為1,948.2萬元。

「誠哥」深水灣道79號的大宅，早於60年代已買入，耗時7年重建而成。

絲寶集團主席淺水灣道89號 租值無升跌

湖北富豪梁亮勝持有的淺水灣道89號，2024至25年度租值為1,169.4萬元，無升跌。梁亮勝為絲寶集團主席，經營洗浴用品等生意，總部設於武漢。