屈臣氏管理層溢價續現：長和(0001)最被低估的重要資產｜彭偉新

近日國際局勢再度緊張，油價高企，長和（0001.HK)旗下Cenovus盈利能力顯著改善，吸引價值投資者目光。長和業務多元化，市場同時重新評估價值的，還有零售板塊，即旗下屈臣氏集團（A.S. Watson）。其保健及美容零售業務遍布全球多個市場，趁185周年宣佈今年計劃在全球新增約1000間店舖，並斥38億元，升級店舖、增強零售科技及供應鏈，進一步擴大全球業務網絡及強化線下及線上平台。隨著業務拓展加上管理層質素保證，屈臣氏價值正逐步體現。



揀股不如揀人，企業能走多遠，往往取決於管理層的人文質素與文化深度。長和業務多元化，全球僱用超過 30 萬名員工。而周末就有一則「30 萬份之一」的新聞，間接突顯出管理層溢價。屈臣氏集團歐洲健康與美容業務行政總裁Ed van de Weerd於去年11月在港勇救墮海女子，並於於日前獲頒「好市民獎」，體現集團「關心社區、同心同行」的核心價值，是筆者一向相信優良企業必須擁有的要素。今次的好人好事不僅是改變別人生命的個人善舉，更折射出企業文化對領導層的正面影響。

健康與美容零售不單是商品銷售，更加是結合專業建議、顧客服務與品牌信任的綜合平台。此類消費具高現金流、穩定頻次及抗周期特性，估值自然較傳統周期產業為高。更重要是其管理文化強調「在地化」與多元共融。長和集團全球管理層中華人比例僅個位數，多在各市場聘用當地人才，提升營運效率與品牌認受性，真正實現國際化。例如，有別於亞洲國際企業90%會安排總部管理層前往外地掌管當地市場。長和則非常重視聘用各地的優秀當地人才，從而帶來更多好處，包括更容易深入了解當地市場與文化，強化企業形象和當地信任。

當市場為屈臣氏進行估值時，所評估的不只是門店數目與營收，更注重的是其可持續發展的品牌資產與管理能力。若參考上述用人及新業務雙重因素，以市傳300億美元折算、即約等同2,340億港元去計算，已相當於長和現時市值2,231億港元。屈臣氏創立於1841年，作為全球最大的國際健康與美容零售集團之一，現於31個市場經營超過17,000家店舖，2024年度營業額超過240億美元，並透過O+O模式每年服務逾60億名顧客。集團的零售業務於2025年上半年收入達988.4億港元，按年升8%，EBITDA及EBIT分別錄得雙位數增長，反映數碼轉型與新興市場擴張已見成效。

長和自去年10月16日至今年3月13日期間，股價錄得14.78%的升幅，而在該期間共錄得20.54 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的21.33 億港元，而散戶則佔當中的0.8 億港元的流出，大戶對散戶資金流比率為 26.7 比 -1，反映出大戶投資者對長和的整體前景非常看好，尤其是在今年1月底見頂回落以來，未有錄得明顯的資金流出，反而繼續在市場上吸納。另外，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上14.36%後回落，並最低曾經跌至 -0.97%後反彈，而3月13日當日已反彈至7.67%，反映出大戶投資者的坐貨率再度回升，有助股價作進一步的反彈。

長和股價於2023年4月由54.45港元見頂回落，並跌返2024年4月見35.35港元底部後，便展開了持續的反彈，並於去年11月成功收復所有的跌幅，成功升破54.45港元的前頂後，更以前跌浪總跌幅的1.618倍黃金比率反彈至66.50港元水平，在技術走勢見阻力後作出回調，雖然股價失守50天線支持，但9天RSI未有跌穿30水平，而且股價只回調了由去年9月低位49.88港元開形成升浪總升幅的50%，但走勢有望回穩，只要大市氣氛好轉，股價重返今年初的高位並不困難。又甚至短期內長和旗下不同企業行動得以落實，加上油價推動油企估值及財團正尋求推動收購41個港口的潛在交易。因此，長和的股價不難升上由市場上8位分析師所給予的目標價中位數69.00港元，按上周五收市價58.25港元計算，潛在升幅仍然達到18.5%。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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