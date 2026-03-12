數位轉型推動下　聯想集團(0992)有望上試11.3元 ｜彭偉新

聯想集團（0992）是一家全球領先的科技公司，專注於「Smarter Technology for All」，業務遍及180個市場，根據《Fortune Global 500》排名約為196-248位。集團的主要收入來源包括硬件銷售（如PC、智能設備、伺服器等）以及增值服務及解決方案，並採用ODM加上自有製造模式，結合全球和本地混合供應鏈，形成B2B及消費者渠道的多元化銷售策略。雖然面臨供應鏈中斷及競爭加劇的風險，但集團在AI基礎設施及液冷技術上的領先優勢，以及在中東及非洲擴張的戰略夥伴關係，也預示著未來增長的潛力。集團在短期內，聯想受到企業數位轉型及AI基礎設施需求增加的驅動；中期來看，集團透過優化產品組合及提高客單價以對沖零部件價格上漲的影響；長期則受益於全球PC市場的持續復甦及AI技術的廣泛應用。



聯想集團的主要亮點包括AI相關收入同比增長72%，成為重要增長引擎；市場佔有率持續提升至25.3%，顯示出其強大的市場競爭力；ISG業務透過重組計畫，有望於未來回歸盈利。根據市場分析員的預測，集團截至2026年3月的年營收有望增長至796億美元，並在後續幾年持穩增長。尤其是集團的增長將受惠於企業數位轉型及AI基礎設施需求上升。預期在2026年，PC市場將繼續復甦，而B2B（企業客戶）及B2C（消費者客戶）業務的協同作用將促進收入增長。此外，ISG業務的重組計畫將進一步提升效率，並有助於盈利能力的改善。

聯想集團(00992)於去年10月14日至今年3月11日期間的資金流狀況。（圖１）

加上聯想在供應鏈管理方面的優勢使其能夠有效應對原材料價格上漲帶來的挑戰。該公司靈活的定價策略及強大的供應鏈協同能力，不僅能夠降低成本，同時還能確保產品供應的穩定，進一步提升市場競爭力。另外，隨著企業數位轉型步伐的加快，聯想的方案服務業務也呈現出穩定的增長潛力。報告提到，企業對IT服務的需求上升，使得這一部分的收入增長值得期待。尤其是在AI技術日益融入商業運營的背景下，聯想的服務業務將迎來新的機遇。

聯想集團 (992.HK) 於2026年3月11日以 9.65 港元收市，全日上升 0.19 港元或 2.01%。集團過去5年的平均Beta值為 0.82，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 12.93 港元，而最低位則曾見 6.57港元，以現價 9.65 港元計，聯想集團的股價較 50 天線高出 5.17%，不過，現價則較 200 天線低 4.97%。而聯想集團自去年10月14日至今年3月11日期間，股價錄得14.6%的跌幅，該期間共錄得116.1 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的85.91 億港元，而散戶則佔當中的30.19 億港元。大戶對散戶資金流比率為 2.8 比 1，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上23.57%；而最低曾經跌至0，至於3月11日當日則為11.65%，反映整隻股份的資金動力正在轉強，將有助股價作進一步的上升。

聯想集團的股價在去年十月曾回升至12.93港元的高位，但隨即回落。在失去20天線支撐後，股價持續回調，最低跌至8.52港元。不過，隨著9天RSI指標在股價觸底之前出現反彈，顯示出底背馳的跡象，股價隨即自低位反彈，並成功突破20天線，展現出一個上升的走勢。目前，股價尚未突破年初的高點9.94港元，但整體上升動能並未減弱，這對進一步反彈有利。考慮到股價出現底背馳的情況，未來可能以之前跌幅的61.8%作為反彈目標，股價有望攀升至11.30港元的水平。投資者可考慮在9.60港元進場，目標看向11.30港元，並把止損設在保歷加通道的底部9.00港元。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

