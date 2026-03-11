中興通訊(0763)伺服器業務強勁成長及AI應用　利股價反彈｜彭偉新

中興通訊主要業務涵蓋三大部分：運營商業務、消費者業務及政府與企業（E&G）業務。運營商業務在2025年佔總收入約46.9%（約62.9億元人民幣），顯示出由於國內電信公司減少資本支出而面臨挑戰；消費者業務佔約25.3%（約33.8億元人民幣），主要來自移動設備銷售；而E&G業務增長顯著，2025年佔收入的27.8%（約37.2億元人民幣），是未來增長的亮點。中興通訊的亮點在於其AI伺服器的擴張，該領域在2025年成長率高達150%，預計將持續支持收入增長。短期內，公司將受惠於政府和企業市場對伺服器需求的增加，中期則可望通過海外市場的擴展來增強收入，而長期則依賴於自主研發的芯片技術提升硬體毛利率。這些因素加強了中興通訊在市場上的競爭力。



而行業分析顯示，中興通訊面對幾個主要趨勢和挑戰，首先，行業正面臨一個周期性的轉變，尤其是在運營商業務方面，由於國內電信公司減少資本支出，運營商業務增長受到壓力。競爭環境逐漸變得激烈，特別是在國際市場的競爭中，企業需要提升產品的價值以保持市場份額。整體營運成本方面，雖然公司在控制營運開支方面有所努力，但因高價位的人工智慧伺服器和其他高端產品的運作成本仍在影響毛利率。此外，隨著政府與企業業務的增長，公司的收入結構正逐步轉型，預示著未來的發展潛力和挑戰。

而集團剛公佈的財務報告所示，2025財年中興通訊的總收入達到133.9億元，同比增長10.4%。但淨利潤卻下降至5.6億元，同比減少33.3%。毛利率從41.5%降至30.3%，主要受運營商業務的影響，尤其是在運營商業務中1.4%的毛利率下降。此外，儘管E&G業務仍然處於增長期，但業務的毛利率顯示出約11.0%的跌幅。

而市場看好中興通訊的主要原因主要集中在伺服器業務的強勁成長及其在AI技術上的應用。首先，伺服器業務在2025年顯示出顯著增長，特別是在政府和企業市場的需求上，該業務的發展受到了強大的推動力。許多報告指出，隨著與多家國內大型雲服務提供商的合作，伺服器銷售在2025年增長了150%，這一增長使E&G業務成為公司增長的主要引擎，進一步預示著未來的穩定增長潛力。另外，AI伺服器的需求持續攀升，許多券商均認為這一領域會成為中興通訊的核心增長動力。隨著市場對AI技術需求的上升，不僅提升了伺服器的銷售，還促進了整體毛利的回升。特別是在國內GPU將取代進口芯片的背景下，更有助於降低成本，改善利潤率。

至於集團在國際市場的拓展也被廣泛看好。隨著中興通訊在國際市場上增加銷售，尤其是在東南亞和非洲的市場，這將持續為公司帶來增長機會。總體來看，結合伺服器業務的強勁增長、AI技術的應用及國際市場的拓展，中興通訊未來的發展潛力值得期待。

中興通訊股價於2024年2月跌至13.32港元水平見底後，便持續作出反彈，更形成一浪高於一浪的上升走勢，股價經過近2年的上升後，股價於去年10月中升上46.46港元見走勢頂部後，並在9天RSI出現頂背馳下形成下跌走勢，而且在股價跌穿50天線後，開始進入回調及形成了一浪低於一浪的走勢，股價於近日跌至23.04港元水平後，已回調了整個前升浪總升幅的61.8%，而9天RSI更一度再跌至30以下水平，不過，在走勢逐步反彈下，RSI亦已重返30以上水平，或有助股價形成見底走勢，投資者可以在25港元水平入市，博股價在短期內重試上20天線的阻力，只要股價能成功突破20天線，可以確認整個調整浪結束。現時市場上共有13位分析師對中與通訊有進行調研覆蓋，而目標價的中位數為33.6港元，距離現價仍然有超過60%的上升空間。投資者可以先用前升浪總升幅的38.2%回調幅度作為反彈首個阻力，上望33.50港元，只要股價未有再跌穿上日低位23.00港元，暫時亦毋須止蝕離場。

