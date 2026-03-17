長和︰巴拿馬政府無如期就國際仲裁作回應　續保留追索權

長和（0001）旗下巴拿和港口公司（PPC）位於巴拿馬運河兩端港口特許經營權，在今年1月底被巴拿馬最高法院判決為違憲及取消合約，巴拿馬政府更於2月時接管兩個港口。PPC發出最新聲明，指出巴拿馬政府沒有在國際商會原訂回應期限3月13日（星期五）前就公司啟動之國際仲裁予以回應，又指出巴拿馬政府長期不理會提出尋求解決方案的要求。



PPC指出，巴拿馬政府聲稱毫無準備和未能及時就國際仲裁進行回應，原因為尚未聘請律師、不熟悉相關爭議，並需要時間制定計劃，以申請部份延期，儘管巴拿馬政府近日公開宣稱其於過去⼀年來已⼀直籌劃接管兩個貨櫃碼頭，而公司也早於近⼀年前，已就巴拿馬政府針對其展開之濫權行動發出爭議通知。巴拿馬政府⻑期不理會公司及其投資者多次提出尋求解決⽅案之要求，顯示其可能會於仲裁程序中捏造及公佈更多毫無根據之指控。⼀個尊重外國投資者之國家，並不會漠視磋商機制和國際爭端解決程序。

2025年3月4日，巴拿馬巴拿馬城，圖為長和在巴拿馬營運的巴爾博亞港碼頭一景。（Reuters）

PPC又指出，巴拿馬政府在激進佔領、突擊搜查及扣押公司之設施及資產期間及之後，持續漠視法治，又指出⼀直以來就特許經營合約、港口基建及安全事務，與巴拿馬保持良好合作，是具備良好往績之外國投資者。巴拿馬政府不但中斷PPC兩個貨櫃碼頭之營運，亦干擾包括多家PPC供應商之合法角色與權益，並示意巴拿馬媒體遏阻PPC的對外傳訊。

稱巴拿馬政府拒PPC查閱文件

巴拿馬政府亦持續管有其不當扣押得來的投資者文件，拒絕PPC查閱其自家檔案、電腦設備及專有受法律保護之文件。該等文件乃巴拿馬政府扣押自PPC兩個貨櫃碼頭設施及⼀處私⼈文件儲存設施；當時巴拿馬政府在未事先通知該公司的情況下，由武裝⼈員陪同進入貨櫃碼頭，僅以所謂「港口營運」為由，強行取走公司之文件。巴拿馬政府甚至要求PPC於現正進行之國際仲裁程序中，自行要求歸還原屬於PPC之文件，同時企圖拖慢仲裁程序的進度。

長和指出上述行徑，均顯示巴拿馬政府以違反合約、法律及國際規範慣例，漠視外國投資。對PPC及其投資者而言，巴拿馬政府之行為已造成嚴重且持續擴大的損害，PPC及其投資者永久保留對巴拿馬政府⼀切法律權利及追索權。