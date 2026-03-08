長和︰PPC就港口遭巴拿馬政府沒收　索賠20億美元　明言寸步不讓

長和（0001）旗下巴拿馬港口公司（PPC）位於巴拿馬運河兩端港口，遭巴拿馬政府接管一事尋求至少20億美元賠償。《彭博》報道，PPC已就巴拿馬政府「非法接管」巴爾博亞港和克里斯托瓦爾港兩個貨櫃碼頭一事，對該國政府啟動國際仲裁，索償至少20億美元。



根據周五發布的聲明，PPC已根據國際商會仲裁規則啟動國際仲裁。該公司稱巴拿馬政府在新聞言論中對索償金額做出失實陳述。

圖為長和旗下巴拿馬港口公司（Panama Ports Company，PPC）在巴拿馬經營的港口，巴拿馬1月30日裁決合約違憲（Reuters）

PPC已就行政法令提出法律追索權

該公司就巴拿馬政府2月23日的行政法令提出法律追索權。該法令命令強行接管公司所有資產及專有且受法律保護的文件及資料。該公司還要求即時取回及歸還相關文件及資料。長和也根據雙邊投資條約就其早前發出的爭議通知提交補充資料，指出巴拿馬政府拒絕進一步磋商，在欠缺透明度的情況下實施強行接管。

聲明表示，PPC與長和寸步不讓，將就巴拿馬政府嚴重違約及反投資者行為，全數追索其應得的一切權益。

上個月，巴拿馬在特朗普施壓下接管長和運營的兩座港口。長和於去年3月宣布將上述兩個港口及其他41個港口出售給貝萊德牽頭的財團。這筆預計將使長和一年前獲得逾190億美元現金的交易在過去一年來進展甚微。據《彭博》此前報導，目前各方把希望寄托在特朗普與習近平即將進行的會晤取得政治突破之上。