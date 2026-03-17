港燈去年EBITDA逾87億元　末期分派16.09仙　全年派32.03仙

港燈電力投資（2638）公布截至去年12月底止全年業績，年內股份合訂單位持有人應佔溢利31.49億元，按年增加1.2%，每股份合訂單位派發末期分派16.09仙，連同中期分派15.94仙，全年分派32.03仙。



年內收入為121.25億元，按年增加0.5%，除稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利（EBITDA）為87.49億元，按年增加3%。

港燈去年賺逾31億元。（陳浩然攝）

3台新單循環燃油機組明年分階段投產

港燈指出在2024至2028年度發展計劃踏入第二個年頭，正式由規劃階段進入全面落實的關鍵時期，已完成L13的打樁工程，正進行主要土木工程，同時展開廠房設備的詳細設計和製造工作，機組按計劃可在2029年初投產，屆時港燈燃氣發電比例將提升至總發電量約80%，有助進一步減少碳排放。

港燈又指出正興建3台新單循環燃油機組，取代現時4台老舊機組。這些新機組對確保供電可靠度、提升系統韌性和保持營運靈活性至關重要，機組將由2027年初起分階段投產。

年內，港燈基本上完成為所有客戶安裝智能電表。智能電表能提供詳細的用電數據，讓客戶清楚了解和妥善管理自己的用電模式，同時亦有助公司更有效地管理供電網絡。

稱致力管理電費水平

港燈指出，展望未來，可負擔的電價仍然是客戶關注的重要議題。港燈在2026年1月將淨電費按年調低2.2%至每度電163.3仙，主要由於燃料調整費下調所致。儘管基本電費因持續資本投資而要上調，淨電費仍錄得減幅。致力管理電費水平，務求在電費的可負擔程度、供電的可靠性及長遠可持續發展之間取得平衡。