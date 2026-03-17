燃油附加費｜香港航空3‧18再加燃油附加費　赴歐美增57%至1164元

中東局勢持續緊張，促使國際油價於100美元附近徘徊，航空公司直接受到影響。為轉嫁部份成本，香港多間航空公司宣布調整燃油附加費，其中已於上周四（12日）調高燃油附加費的香港航空，宣布從周三（18日）起再次調高燃油附加費，其中由香港出發前往日本及韓國等航線的燃油附加費，由212元上調至290元，幅度達到36.8%。



圖為2026年1月1日，台北101大樓的跨年煙火活動。（Getty Images）

公司指出從周三起，由香港飛台灣的燃油附加費從182元調高至290元，幅度達到59.3%。

前往台灣航線新燃油附加費 生效日期 新燃油附加費 增幅 3月18日 290元 59.3%

韓國東大門設計廣場（DDP）（韓國觀光公社）

至於從香港出發至汶萊﹑日本及韓國等亞太區內航線，燃油附加費增至290元。

前往汶萊、印尼、日本、韓國、菲律賓、泰國、越南、老撾、帛琉、新加坡、馬來西亞航線新燃油附加費 生效日期 新燃油附加費 增幅 3月18日 290元 36.8%

從香港出發至馬爾代夫﹑孟加拉及尼泊爾，燃油附加費增加40.9%至541元。

前往馬爾代夫、孟加拉國、尼泊爾航線新燃油附加費 生效日期 新燃油附加費 增幅 3月18日 541元 40.9%

前往北美洲﹑歐洲﹑中東等地區航線，燃油附加費增加57.5%至1,164元。

西南太平洋、北美洲、歐洲、中東、非洲、南亞次大陸（不包括馬爾代夫、孟加拉國、尼泊爾）航線新燃油附加費 生效日期 新燃油附加費 增幅 3月18日 1,164元 57.5%

不過香港航空並無調整前往內地及北馬里亞納群島的燃油附加費，分別維持在190元及207元。