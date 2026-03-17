燃油附加費｜香港航空3‧18再加燃油附加費 赴歐美增57%至1164元
撰文：張偉倫
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中東局勢持續緊張，促使國際油價於100美元附近徘徊，航空公司直接受到影響。為轉嫁部份成本，香港多間航空公司宣布調整燃油附加費，其中已於上周四（12日）調高燃油附加費的香港航空，宣布從周三（18日）起再次調高燃油附加費，其中由香港出發前往日本及韓國等航線的燃油附加費，由212元上調至290元，幅度達到36.8%。
公司指出從周三起，由香港飛台灣的燃油附加費從182元調高至290元，幅度達到59.3%。
生效日期
新燃油附加費
增幅
3月18日
290元
59.3%
至於從香港出發至汶萊﹑日本及韓國等亞太區內航線，燃油附加費增至290元。
生效日期
新燃油附加費
增幅
3月18日
290元
36.8%
從香港出發至馬爾代夫﹑孟加拉及尼泊爾，燃油附加費增加40.9%至541元。
生效日期
新燃油附加費
增幅
3月18日
541元
40.9%
前往北美洲﹑歐洲﹑中東等地區航線，燃油附加費增加57.5%至1,164元。
生效日期
新燃油附加費
增幅
3月18日
1,164元
57.5%
不過香港航空並無調整前往內地及北馬里亞納群島的燃油附加費，分別維持在190元及207元。