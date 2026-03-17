美股｜道指收市漲46點　油價約升3%

美股周二（3月17日）上揚，其中道指最多曾漲481點，至收市收窄至46點。市場繼續關注中東局勢，國際油價至收市約升3%。



圖為2026年3月16日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間3月18日

【04:10】Amazon漲1.6% 美光科技升4.5%

道指收市報46,993.26點，升46.85點或0.10%；納指收報22,479.53點，漲105.35點或0.47%；標普500指數收報6,716.09點，升16.71點或0.25%。

重磅科技股方面，Amazon漲1.63%、Tesla升0.94%、蘋果公司（Apple）升0.56%；Nvidia則跌0.70%。 另外，美光科技（Micron Technology）升4.50%。

【04:05】中概股指數收跌0.73% 騰訊音樂挫24%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌0.73%。其中，阿里巴巴ADR跌0.08%、騰訊音樂挫24.65%。

2023年5月25日，中國上海，圖為美光科技公司（Micron Technology）在當地的辦公室。（Reuters）

【04:01】現貨金價微跌

金價微跌。現貨黃金每盎司最新報5,000.75美元，跌5.80美元或0.12%；日內低見4,973.92美元。

【03:59】油價約升3% Bitcoin現報7.4萬美元

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報96.21美元，升2.71美元或2.89%。倫敦布蘭特期油收報103.42美元，漲3.21美元或3.20%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報74,520.70美元、24小時內約漲0.4%。

【03:23】恒指夜期收報25,891點 高水22點

恒指夜市期指收報25,891點，升2點，較恒指收市25,868點，高水22點，成交16,605張。

油價：圖為2026年3月2日，尼日利亞拉各斯（Lagos）一個原油儲槽。 （Reuters）

本港時間3月17日

【22:50】Tesla及Amazon漲逾1%

道指最新報47,212點，升265點或0.57%；納指最新報22,536點，升162點或0.73%；標普500指數現報6,743點，漲43點或0.65%。

重磅科技股方面，Amazon漲1.03%、Tesla升1.01%、蘋果公司（Apple）升0.72%。 另外， 大型銀行股摩根士丹利（Morgan Stanley）和高盛（Goldman Sachs）漲幅均約2%。

【22:40】紐約期油升逾1% Bitcoin現報7.4萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶93.51美元，升1.05美元或1.14%。倫敦布蘭特期油每桶報 101.21美元，漲1.00美元或1.00%。