美股｜道指早段曾漲近500點　油價升逾1%

美股周二（3月17日）早段上揚，道指最多曾漲481點，目前升幅收窄。市場繼續關注中東局勢，國際油價最新漲逾1%。



圖為2026年3月16日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間3月17日

【22:50】Tesla及Amazon漲逾1%

道指最新報47,212點，升265點或0.57%；納指最新報22,536點，升162點或0.73%；標普500指數現報6,743點，漲43點或0.65%。

重磅科技股方面，Amazon漲1.03%、Tesla升1.01%、蘋果公司（Apple）升0.72%。 另外， 大型銀行股摩根士丹利（Morgan Stanley）和高盛（Goldman Sachs）漲幅均約2%。

【22:40】紐約期油升逾1% Bitcoin現報7.4萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶93.51美元，升1.05美元或1.14%。倫敦布蘭特期油每桶報 101.21美元，漲1.00美元或1.00%。