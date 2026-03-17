美股｜道指早段曾漲近500點 油價升逾1%
撰文：蕭通
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美股周二（3月17日）早段上揚，道指最多曾漲481點，目前升幅收窄。市場繼續關注中東局勢，國際油價最新漲逾1%。
本港時間3月17日
【22:50】Tesla及Amazon漲逾1%
道指最新報47,212點，升265點或0.57%；納指最新報22,536點，升162點或0.73%；標普500指數現報6,743點，漲43點或0.65%。
重磅科技股方面，Amazon漲1.03%、Tesla升1.01%、蘋果公司（Apple）升0.72%。 另外， 大型銀行股摩根士丹利（Morgan Stanley）和高盛（Goldman Sachs）漲幅均約2%。
【22:40】紐約期油升逾1% Bitcoin現報7.4萬美元
油價方面，紐約原油期貨現時每桶93.51美元，升1.05美元或1.14%。倫敦布蘭特期油每桶報 101.21美元，漲1.00美元或1.00%。
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