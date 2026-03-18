伊朗局勢｜花旗調高油價短期預測　料布油將處於介乎110至120美元

華僑銀行研究部大宗商品策略師Sim Moh Siong在一份報告中表示，布蘭特原油價格很可能在2026年中期之前持續高位運行，維持在每桶100美元附近。美伊衝突已進入第三周，目前看不到任何可信的緩和途徑。



此外，霍爾木茲海峽的石油運輸仍嚴重受阻，且尚無美國合作夥伴回應特朗普關於採取聯合軍事行動重新開放該航道的呼籲。

資料照片：2026年3月5日，在美國華盛頓特區，一名男子在埃克森美孚加油站加油，當時正值美以衝突導致油價飆升之際。 （Reuters）

升布油價格預測

華僑銀行上調了2026年第一季度至2027年第一季度期間布蘭特和WTI原油的季度預測。

對於2026年第一季度，該行目前預計布蘭特原油價格為每桶100美元，而此前預測為每桶70美元。

油價近期高企，持續於100美元附近徘徊。（視覺中國）

至於另一間大行花旗則將布蘭特期油價格短線基線預測，上調至每桶110至120美元，預測中東戰爭到4月中下旬趨向緩和。紐約期油3個月目標位為每桶104美元。

花旗Max Layton等分析師於報告中表示，未來4至6星期石油供應受干擾規模或達每日1,100萬至1,600萬桶，低於此前認為經霍爾木茲海峽運輸面臨風險的約每日2,000萬桶出口量。

該行指，石油市場或持續上漲，直至出現促使美國結束軍事行動的價格水平或市場事件、或/和國際能源署或經合組織國家採取更有力的庫存釋放措施，或全球軍事大國採取行動強行重開霍爾木茲海峽，或中國向伊朗施壓達成協議。

花旗銀行在基本預測情境中預計，布蘭特期油將在年底前跌至每桶70至80美元。