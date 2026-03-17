油價升｜李家超提醒油公司負社會責任 如合謀定價會行使權力
撰文：何夏怡
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伊朗戰事令國際油價攀升，香港油價亦受影響上升。特首李家超今日（17日）表示，競爭事務委員會正密切監察，若有任何違反公平競爭和合謀定價的行為，會行使權力要求提供資料，甚至出席聆訊。他強調要確保能源供應穩定，並監察油價變動的合理性和需要性，提高調整價格的透明度。除了消委會呼籲油公司考慮市民的承擔能力，運流局也提醒航空公司收費調整要合理透明，他亦提醒油公司要負社會責任。
監察油價變動合理性、需要性 如合謀定油價會執法
李家超出席行政會議前見記者，被問到伊朗戰事令香港油價上升，影響民生，政府會如何評估影響，有什麼部署，包括有力的介入措施。他表示，政府非常關注中東局勢緊張令油價上升，燃油的供應和價格影響日常生活，如公共交通、航空運輸、運費、油價等，間接影響民生需要，政府要確保能源供應穩定。
提醒油公司負社會責任
他指，油價變動的資訊透明度要提升，政府會監察和審慎考慮合理性、需要性，並提醒油公司負社會責任。李家超強調，商經局下轄的競爭事務委員會正密切監察市場運作，若有任何違反公平競爭和合謀定價的行為，會依法行使權力，包括要求提供資料、甚至出席聆訊；消費者委員會亦呼籲供應商考慮市民的承擔能力。
提醒航空公司收費調整要合理透明
至於現階段針對油價升的措施，李家超透露府已與供應商接觸，要求他們確保足夠燃油庫存，並針對不同情況做好預案，如供電方面要考慮調整燃料組合，例如天然氣、煤炭、核電比例。
他續指，運輸及物流局已經接觸本地航空公司，強調收費調整要合理透明；環境局會約見車輛燃油供應商，要求就油價提交更多資料；政府亦會打擊偷運燃油行為。
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