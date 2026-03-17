伊朗局勢｜穆迪警告若油價高企維持數周　美國經濟難免陷衰退

中東戰火未平息，伊朗封鎖霍爾木茲海峽導致油價飆升，穆迪分析首席經濟師Mark Zandi認為，如果油價在未來幾周維持高企，美國將難以避免陷入經濟衰退。



Mark Zandi表示，只要霍爾木茲海峽仍對油輪航行關閉，美國經濟前景就會持續惡化。儘管美國目前的石油與天然氣產量大致與自身消費量相當，但全球能源市場動盪仍可能對美國經濟造成重大衝擊。

料衰退機率增至50%

早在伊朗衝突爆發前，穆迪基於機器學習的領先指標已顯示，美國未來12個月內出現衰退的機率為49%。Mark Zandi預計，該模型下一次發布數據時，衰退機率將升至50%甚至更高。

資料照片：2026年3月5日，在美國華盛頓特區，一名男子在埃克森美孚加油站加油，當時正值美以衝突導致油價飆升之際。 （Reuters）

近期疲弱的勞動市場數據是拖累美國經濟前景的主要因素，但Mark Zandi稱，除了就業數據之外，過去幾個月多項經濟指標也開始走弱。官方數據顯示，美國去年第四季GDP僅增長0.7%，顯示經濟動能明顯放緩。

Mark Zandi指出，伊朗戰爭進一步加劇經濟壓力，可能對已經承受高物價壓力的美國消費者帶來新一波通脹衝擊。

稱二戰後每次油價大升為美經濟衰退先兆

Mark Zandi又提醒，歷史經驗顯示油價飆升往往是經濟衰退的前兆。自第二次世界大戰以來，除了2020年新冠疫情引發的短暫衰退外，每一次美國經濟衰退之前都伴隨着油價大幅上漲。