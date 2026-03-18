零跑汽車(9863)財務轉正行業升級周期下的資金部署｜彭偉新

零跑汽車是一家中國新能源汽車（NEV）科技公司，核心業務為智能電動車設計、研發、製造，以及輔助駕駛、電機電控、電池系統及車聯網解決方案。公司堅持全棧自研，車輛65%核心高價值部件自研自製，包括業界首創8-in-1電驅、CTC電池底盤一體化等。集團主要產品包括中大型轎車C01、中型運動型多用途車（SUV）C11、微型轎車T03和雙門轎車S01。而零跑汽車的主要亮點在於其強勁的市場增長預期，以及與一汽及Stellantis的戰略合作，這些合夥關係將有望提升其內部技術和生產能力，進一步鞏固在全球新能源市場的地位。



由於內地新能源汽車行業正處於升級週期，隨著消費者對電動車需求上升，市場競爭也變得愈加激烈。各大車廠不斷推出新型電動車，以吸引消費者。在這一背景下，營運成本的壓力主要來自於原材料價格波動和研發投入的增加，但通過全域自研和平台化製造，部分企業得以降低成本並提升毛利率。伴隨著技術進步和市場拓展，行業預計將持續增長，並迎來更多的市場機會與挑戰。

零跑汽車於2025年首次實現全年盈利，淨利潤達5.4億元人民幣，相較2024年28.2億元虧損大幅扭轉。毛利率提升至14.5%（較上年增加6.1個百分點），第四季度更創15.0%新高，主要受惠於交付量規模效應、成本嚴格控制及產品組合優化。營運效率方面，交付量同比翻倍，收入增長101.3%至647.3億元人民幣，營運現金流表現強勁，顯示業務轉型成效顯著。流動性極佳，現金及現金等價物達378.8億元人民幣（較上年增長54.9%），現金儲備充裕，能充分支援未來擴張。資本結構方面，公司維持淨現金頭寸，高現金低債務，財務非常健全，利息負擔壓力極低，整體財務健康度已大幅提升，而針對2026年，預期歸母淨利潤將達到51.1億元人民幣。

零跑汽車(09863)於去年10月20日至今年3月17日期間的資金流狀況。（圖1）

尤其是同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上21.56%後，回落最低曾經跌至 -8.9%，不過在低位逐步反彈下，至於3月17日更已經升返18.01%，顯示出股價上升動力已經逐步轉強。現時市場上共有19位分析師對零跑汽車有調研覆蓋，而他們所給予的目標價範圍由56港至100港元之間，而目標價中位數則在79.10港元，以現價計算仍然有接近80%的上升空間。至於技術走勢來說，隨著股價由去年8月中升上最高位見76.30港元後見頂回落，並在去年10月在股價跌穿50天線支持後，股價反覆向下更最低跌至今年3月4日見低位37.64港元後，股價開始反彈，尤其是在股價形成一浪低於一浪後，同期的9天RSI則反而出現一底高於一底，形成了RSI底背馳走勢，股價出現技術見底的機會頗大。不過，由於股價已由底部反彈並升抵保歷加通道頂部，股價或會先作出回調，若果以整個跌浪總跌幅按黃金比率38.2%作為首個反彈目標，股價可以上望51.50港元。投資者可以在45.00港元水平入場，以目標價51.50港元計算，潛在升幅達到14%，只要股價未有失守保歷加通道中軸以上，則毋須沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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