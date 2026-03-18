騰訊去年第四季經調整溢利增17%　略遜預期　末期息增至5.3元

騰訊（0700）發佈去年第四季及全年業績，第四季經調整溢利錄得646.9億元（人民幣‧下同），按年增17%，不及市場預期的649億元。公司權益持有人應佔盈利582.6億元，按年增14%。收入為1943.7億元，按年增13%，較市場預測的1941億元略高。



計及全年，全年收入增14%至7517.7億元。公司股價全日微升0.1%，報550.5港元，全日成交額116.9億港元。



建議派發末期息5.3元 按年增17.8%

財報指，建議派發末期股息每股5.3港元，2024年則為4.5港元，按年增加17.8%。回購方面，公司全年約以800億港元的總代價回購約1.534億股股份。

公司全年資本開支為792億元，按年增長3%。總現金為人4949 億元，按年增長19%。自由現金流為1826億元，增長18%。現金淨額為人民幣1071億元，增長40%。

增值服務末季收入增14% 國際市場遊戲年收入突破百億美元

就業務板塊而言，增值服務業務第四季的收入按年增長14%至899億元。本土市場遊戲收入為382億元，增長15%，得益於《三角洲行動》與《無畏契約》系列（個人電腦端及移動端）的收入增長，以及《鳴潮》的增量收入貢獻。

國際市場遊戲收入為211億元，增長32%（按固定匯率計算為31%），主要得益於Supercell旗下遊戲及《PUBG MOBILE》的收入增長，以及《鳴潮》的增量收入貢獻。社交網絡收入增長3%至306億元，反映視頻號直播服務收入及音樂付費會員收入的增長。

騰訊指，受益於長青遊戲的持續增長及內容驅動遊戲的快速擴張，國際市場遊戲年收入突破100億美元。

位於深圳南山區的騰訊濱海大廈是騰訊的全球總部。（資料圖片）

騰訊雲實現規模化盈利 營銷服務季度收入增17%

公司表示，騰訊雲實現規模化盈利，受益於企業AI需求的上升，領先市場的PaaS及SaaS產品貢獻的增長，以及供應鏈的優化。

此外，營銷服務業務季度收入為411億元，增長17%。公司指，對AI驅動的廣告精準定向能力的優化，以及對微信生態系統內閉環營銷能力的擴展，推動了廣告表現改善和廣告單價提升，構成收入增長的主要驅動力。

金融科技及企業服務業務第四季收入增長8%至608億元。主要由於理財服務及商業支付活動的收入增加。企業服務收入增速提升至22%，得益於國內及海外市場雲服務的收入增加（包括AI相關服務的收入），以及主要由於微信小店交易額擴大而帶動的商家技術服務費收入增長。