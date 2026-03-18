國泰航空及HK Express於2月載客量增24%　地緣政局改變客貨流

國泰（0293）公布旗下國泰航空及HK Express於今年2月營運數據。其中國泰航空於當月載運量為255.8萬人次，按年增加24.3%，客運載率增加2.7個百分點至85.6%。



HK Express則於當月載客量為73.04萬人次，按年增加24.7%；客運載率增加6.3%至86.2%。

國泰航空於今年2月載客量按年增加24.3%。（資料圖片）

2月載客量逾320萬人次

國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示：「2026年首兩個月表現令人鼓舞，受農曆新年旅遊高峰的推動，1月份的穩健勢頭延續至2月，於2月14日更創下集團單日載客量新高，接載約128,000名乘客。在2月，國泰航空和香港快運合共載客超過320萬人次，較去年同期上升24%。」

談及國泰表現時，劉凱詩表示﹕「農曆新年假期間，香港及其他大灣區城市的旅遊需求殷切，短途目的地尤其受歡迎。同時，在長途市場和內地旅客的帶動下，入境客流亦錄得穩健增長。隨著商務旅遊需求於月底迅速回升，前艙載客率亦維持在強健水平。」

3月底開辦往來西雅圖航線

她指出﹕「展望未來，亞洲各地的休閒旅遊旺盛，帶動3月餘下時間的預訂情況維持穩健。我們熱切期待於3月30日開辦每周五班往來西雅圖的新航線，進一步鞏固香港國際航空樞紐的網絡連繫。」

HK Express提供

至於HK Express方面，劉凱詩指出﹕「受農曆新年旅遊高峰帶動，香港快運於2月份的載客率高達86%，其中南韓航線尤其深受顧客歡迎。與此同時，前往馬來西亞及內地的需求亦顯著上升，幅度更超越運力增長。展望未來，3月份的航班預訂情況保持良好，與去年同期相比，需求增幅繼續領先於運力增長。」

劉凱詩指出﹕「踏入3月，全球地緣政治局勢急劇轉變，導致客貨流均出現意外變化，航空燃油價格亦大幅急升。我們已因應中東最新局勢，直至今年4月30日，暫停國泰航空往返杜拜及利雅得的客運航班，以及國泰貨運前往杜拜及利雅得的貨機航班。由於中東地區部分空域關閉，旅客紛紛更改行程，我們已於3月加開往返倫敦的額外航班，並提供更多往返蘇黎世的機位，以滿足歐洲航線的需求上升。我們正密切留意局勢發展，並保持靈活應對。」

國泰貨運站。（資料圖片）

貨運方面，國泰貨運於2月份載貨量按年增加7%，可用貨物噸公里數按年增加4%。

劉凱詩表示：「2月的載貨量較上月下降，主要因為農曆新年假期導致。香港及其他大灣區城市在假期開始前，曾出現一輪貨運高峰，需求其後轉趨平穩。『國泰—貴重物品運送』方案的需求保持韌性，特別是歐洲及美洲運往亞洲的需求尤為殷切。同時，受惠於大洋洲運往香港的活龍蝦貨量的增加，『國泰—動物運送』方案的需求亦顯著增長。3 月的航空貨運需求預料有所改善，我們將逐步增加定期貨機航班，以迎接季末的貨運高峰。」