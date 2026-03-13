國泰航空低開3%　遭母企太古配售1.5億股　淨籌約17.89億

太古股份公司（0019及0087）發布公告，2026年3月12日，公司與配售代理(即摩根大通及摩根士丹利)訂立配售協議，據此，公司同意透過配售代理按每股國泰航空（0293）11.74元的配售價出售股份（即由公司持有並將根據配售協議出售的約1.53億股國泰航空股份）。出售股份相當於於公告日期已發行國泰航空股份（不包括庫存國泰航空股份）總數約2.52%。



隨著公布配售國泰消息，以及公司已於周四（12日）公布業績刺激，今早A股高開4.1%，報86.15元，B股則平開，報13.46元。國泰則低開3%。

太古廣場3期。

配售價相當於較國泰航空股份於3月12日(即配售協議訂立日期)於聯交所所報收市價每股12.99元折讓約9.6%。公司預期將從配售事項獲得的所得款項淨額（經扣除相關費用及開支後）約為17.89億元。公司擬將配售事項所得款項淨額用作一般營運資金用途。

公告表示，是次配售事項將使公司於國泰航空公司的持股回覆至國泰航空公司向Qatar AirwaysGroup Q.C.S.C.進行場外股份回購完成前的歷史水平。於本公告日期，公司於已發行國泰航空股份總數(不包括庫存國泰航空股份)中擁有約47.64%權益。假設國泰航空股份總數目並無變動，於配售事項完成後，公司將於已發行國泰航空股份總數(不包括庫存國泰航空股份)中擁有約45.12%權益。公司對國泰航空公司保持信心及堅定承諾。